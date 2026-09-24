2026-09-24 12:05:09
Φωτογραφία για Απογευματινή ζώνη: Νέα πρωτιά για το «Live News»
Το «Live News» κατέγραψε ξανά την υψηλότερη επίδοση στην απογευματινή ζώνη, φτάνοντας το 23,8% και διατηρώντας ξεκάθαρη απόσταση από τον ανταγωνισμό.

Το «Είσαι το ταίρι μου» ακολούθησε με 16,8%, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» σημείωσε 12,1% και οι «Οικογενειακές Ιστορίες» 12%. Στο 7,1% κινήθηκε το «Studio στις 3», ενώ το «Αντώνιος & Κλεοπάτρα» κατέγραψε 6,2%.

Χαμηλότερα βρέθηκαν οι «Καθαρές Κουβέντες» με 3,3% και το «Studio 4» με 3,2%.

Πηγή: tvnea.com
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