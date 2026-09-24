2026-09-24 12:05:09

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA κατέκτησε την πρώτη θέση στη βραδινή ενημέρωση, σημειώνοντας 15,5% και διατηρώντας σαφές προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό.



Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» με 13,7%, ενώ το STAR NEWS κινήθηκε στο 9,9%. Ακολούθησε το βραδινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ με 8,2%, ενώ το ANT1 NEWS κατέγραψε 7,5%.



Το OPEN NEWS σημείωσε 6%, ενώ στο 4,3% διαμορφώθηκε η επίδοση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός της ΕΡΤ1.



Πηγή: tvnea.com



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