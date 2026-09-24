Με το «Ριφιφί» να ξεχωρίζει με εντυπωσιακή επίδοση διαμορφώθηκε η εικόνα της prime time ζώνης. Η σειρά κατέγραψε 29.3% στο δυναμικό κοινό, κατακτώντας την πρώτη θέση και αφήνοντας σημαντική απόσταση από τις υπόλοιπες επιλογές της βραδινής ζώνης.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Φόνοι στο Καμπαναριό II», οι οποίοι στην πρεμιέρα τους σημείωσαν 22.5%, ενώ ακολούθησε το «Σόι Σου VI» (Ε) με 21.5%. Το «Κάμπινγκ» κινήθηκε στο 14.0%, ενώ το «First Dates», επίσης στην πρεμιέρα του, κατέγραψε 11.1%.

Στη συνέχεια, τα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» σημείωσαν 9.8%, ενώ το «Κρίνο και Αγκάθι» έκανε πρεμιέρα με 8.3%. Το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος: Special» κατέγραψε 8.2%, ενώ το «Κρίνο και Αγκάθι» (Ε) κινήθηκε στο 7.7%.

Πηγή: tvnea.com