2026-09-24 12:05:09

Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η «Super Κατερίνα», η οποία κατέγραψε 15.8% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή του Alpha ξεχώρισε στην κατάταξη, παίρνοντας το προβάδισμα απέναντι στις υπόλοιπες πρωινές ψυχαγωγικές επιλογές.



Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Χαμογέλα και Πάλι!» με 11.5%, ενώ πολύ κοντά βρέθηκε το «Πρωινό» με 11.4%. Οι «Αταίριαστοι» κατέγραψαν 10.4%, ενώ το «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα» κινήθηκε στο 8.4%.



Χαμηλότερα βρέθηκε το «Πρωινό σε Είδον» με 6.5%, ενώ το «10 Παντού» περιορίστηκε στο 2.7%.



Η εικόνα της ζώνης είχε ενδιαφέρον, κυρίως στις υψηλότερες θέσεις, καθώς μόλις 0.1 μονάδα χώρισε το «Χαμογέλα και Πάλι!» από το «Πρωινό», ενώ συνολικά τέσσερις εκπομπές κινήθηκαν πάνω από το 10%.



Πηγή: tvnea.com



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