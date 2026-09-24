2026-09-24 12:05:09
Φωτογραφία για Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Η «Super Κατερίνα» στην κορυφή – Μάχη στις επόμενες θέσεις
Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η «Super Κατερίνα», η οποία κατέγραψε 15.8% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή του Alpha ξεχώρισε στην κατάταξη, παίρνοντας το προβάδισμα απέναντι στις υπόλοιπες πρωινές ψυχαγωγικές επιλογές.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Χαμογέλα και Πάλι!» με 11.5%, ενώ πολύ κοντά βρέθηκε το «Πρωινό» με 11.4%. Οι «Αταίριαστοι» κατέγραψαν 10.4%, ενώ το «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα» κινήθηκε στο 8.4%.

Χαμηλότερα βρέθηκε το «Πρωινό σε Είδον» με 6.5%, ενώ το «10 Παντού» περιορίστηκε στο 2.7%.

Η εικόνα της ζώνης είχε ενδιαφέρον, κυρίως στις υψηλότερες θέσεις, καθώς μόλις 0.1 μονάδα χώρισε το «Χαμογέλα και Πάλι!» από το «Πρωινό», ενώ συνολικά τέσσερις εκπομπές κινήθηκαν πάνω από το 10%.

Πηγή: tvnea.com
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