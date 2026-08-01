Ανάμεσα στα παραδοσιακά σπίτια του Καστελόριζου ξεχωρίζει ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά κτίσματα του νησιού, χτισμένο στις αρχές του 19ου αιώνα. Η χαρακτηριστική κοκκινωπή τοιχοποιία του το έχει μετατρέψει σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια της Μεγίστης, που συμπεριλαμβάνεται στις περισσότερες φωτογραφίες που απεικονίζουν το λιμάνι και τον παραδοσιακό οικισμό του νησιού.

Το σπίτι διατηρεί όλα τα αρχικά αρχιτεκτονικά του χαρακτηριστικά ενώ το εσωτερικό είναι διαμορφωμένο με παραδοσιακά έπιπλα και αντικείμενα. Πέτρα, ξύλο και φυσικά υλικά κυριαρχούν τόσο στο εσωτερικό που αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, όσο και στους εξωτερικούς χώρους και δημιουργούν μια πολύ ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, στην οποία ασφαλώς δεσπόζει και η θέα της θάλασσας.







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