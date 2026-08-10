2026-08-10 15:59:12
Φωτογραφία για Το «Extreme Makeover: Home Edition» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1



Για πρώτη φορά στην Ελλάδα έρχεται μία ομάδα έτοιμη για όλα!

Ο Σπύρος Σούλης και οι συνεργάτες του, μέσα από το «Extreme Makeover: Home Edition», δεν αλλάζουν μόνο σπίτια, αλλάζουν ζωές!

Το «Extreme Makeover: Home Edition» δεν είναι απλώς μία ανακαίνιση, είναι μία νέα αρχή!

Ο Σπύρος Σούλης και οι συνεργάτες του, Δημήτρης Μεντές, αρχιτέκτονας, Εύα Παπασπύρου, αρχιτέκτονας μηχανικός, Ειρήνη Πολυχρονίου, πολιτικός μηχανικός και Μάριος Γκρόγκος, σχεδιαστής κήπων, μεταμορφώνουν ολοκληρωτικά σπίτια και αλλάζουν κυριολεκτικά τις ζωές των ανθρώπων που κατοικούν μέσα σε αυτά, χαρίζοντάς τους μία νέα, καλύτερη ζωή!

Το «Extreme Makeover: Home Edition», μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, αναλαμβάνει τη ριζική ανακαίνιση κατοικιών οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, όπως οικονομικά προβλήματα, προβλήματα υγείας ή τις συνέπειες φυσικών καταστροφών.



Αν εσύ ή η οικογένειά σου χρειάζεστε μία νέα αρχή, δήλωσε συμμετοχή στο www.antenna.gr/HomeMakeover και ίσως η επόμενη ιστορία που θα αλλάξει να είναι η δική σου.

Το «Extreme Makeover: Home Edition», μία από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες τηλεοπτικές εκπομπές παγκοσμίως, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 για να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια και ελπίδα για μία καλύτερη καθημερινότητα, μέσα από ένα εξ ολοκλήρου ανανεωμένο σπίτι!



Πηγή: tvnea.com
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