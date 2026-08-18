2026-08-18 13:05:55

Δύο φίλοι, ένα βαν, δύο αναπηρικά αμαξίδια και ένα μεγάλο ταξίδι από την Κωνσταντινούπολη έως τη Λισαβόνα. Το «Cool Crips on Tour», η νέα ταξιδιωτική εκπομπή της ΕΡΤ1, ακολουθεί τους Cool Crips, τον Γρηγόρη Χρυσικό και τον Σπύρο Νταντανίδη, σε ένα συναρπαστικό οδοιπορικό 12 επεισοδίων, γεμάτο εικόνες, χιούμορ, απρόοπτα και αυθεντικές συναντήσεις.



Οι δυο τους, μαζί με τους προσωπικούς βοηθούς τους, Χρήστο και Ραφαέλο, και το τηλεοπτικό συνεργείο, διανύουν περισσότερα από 8.000 χιλιόμετρα μέσα σε έναν μήνα, επισκέπτονται περισσότερες από 30 πόλεις και διασχίζουν 12 χώρες, μετατρέποντας ένα απαιτητικό road trip σε μια ξεχωριστή τηλεοπτική εμπειρία.



Στη διαδρομή γνωρίζουν ανθρώπους, ανακαλύπτουν μικρές και μεγάλες ιστορίες και καταγράφουν τις διαφορετικές όψεις της σύγχρονης Ευρώπης. Παράλληλα, με τον αυθορμητισμό, το χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό που τους χαρακτηρίζουν, αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις ενός τόσο απαιτητικού ταξιδιού, αναδεικνύοντας με φυσικό τρόπο όσα διευκολύνουν αλλά και όσα δυσκολεύουν την ελεύθερη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία.



Το «Cool Crips on Tour» δεν είναι ένας οδηγός προσβάσιμων προορισμών. Είναι μια ταξιδιωτική σειρά για τη φιλία, την περιέργεια, την ανεξαρτησία και τη χαρά της εξερεύνησης. Ένα οδοιπορικό που δείχνει πως το ταξίδι ανήκει σε όλους και πως η ελευθερία της μετακίνησης δεν είναι προνόμιο, αλλά μια αυτονόητη δυνατότητα που αξίζει να γίνεται πραγματικότητα για κάθε άνθρωπο.



Πηγή: tvnea.com



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