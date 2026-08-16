





Το «Extreme Makeover: Home Edition», μία από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες τηλεοπτικές εκπομπές παγκοσμίως, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 για να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια και ελπίδα για μία καλύτερη καθημερινότητα, μέσα από ένα εξ ολοκλήρου ανανεωμένο σπίτι!

Ο Σπύρος Σούλης και οι συνεργάτες του, Δημήτρης Μεντές, αρχιτέκτονας, Εύα Παπασπύρου, αρχιτέκτονας μηχανικός, Ειρήνη Πολυχρονίου, πολιτικός μηχανικός και Μάριος Γκρόγκος, σχεδιαστής κήπων, μεταμορφώνουν ολοκληρωτικά σπίτια και αλλάζουν κυριολεκτικά τις ζωές των ανθρώπων που κατοικούν μέσα σε αυτά, χαρίζοντάς τους μία νέα, καλύτερη ζωή!

Το «Extreme Makeover: Home Edition» δεν είναι απλώς μια ανακαίνιση, είναι μια νέα αρχή!

Το «Extreme Makeover: Home Edition», μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, αναλαμβάνει τη ριζική ανακαίνιση κατοικιών οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, όπως οικονομικά προβλήματα, προβλήματα υγείας ή τις συνέπειες φυσικών καταστροφών.

Αν εσύ ή η οικογένειά σου χρειάζεστε μία νέα αρχή, δήλωσε συμμετοχή στο www.antenna.gr/HomeMakeover και ίσως η επόμενη ιστορία που θα αλλάξει να είναι η δική σου!







ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ:

https://www.instagram.com/reel/DcBJOLmihrP/?igsh=aXB4YTl3dmc4MWx1

Πηγή: tvnea.com