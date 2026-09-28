2026-09-28 02:47:29

Την ανάγκη ενίσχυσης των κινήτρων για τη διεξαγωγή κλινικών μελετών στην Ελλάδα, υπογραμμίζει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) σε επιστολή του προς τους αρμόδιους Υπουργούς. Όπως αναφέρει, παρά τις σημαντικές δυνατότητες της χώρας, η αξιοποίηση του επενδυτικού clawback για κλινικές μελέτες μειώνεται διαρκώς.



Σύμφωνα με τον ΣΦΕΕ, το επενδυτικό clawback έχει αποδειχθεί άκρως αποτελεσματικό στην προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων, όπως η κατασκευή και η αναβάθμιση παραγωγικών εγκαταστάσεων. Ωστόσο, το επενδυτικό clawback και τα σχετικά κίνητρα που συνδέονται με την προσέλκυση κλινικών μελετών δεν έχουν επιδείξει αντίστοιχη αποτελεσματικότητα.



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