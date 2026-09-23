2026-09-23 10:46:48
Φωτογραφία για Βίκυ Χατζηβασιλείου για «Καλημέρα Ελλάδα»: «Είναι πολύ καλοί, τους παρακολούθησα, μου αρέσουν πολύ»
Στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών μίλησε η Βίκυ Χατζηβασιλείου, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον Άκη Παυλόπουλο και τον Βασίλη Χιώτη και τη φετινή τους παρουσία στο «Καλημέρα Ελλάδα».

Η παρουσιάστρια και δημοσιογράφος σχολίασε τη νέα τηλεοπτική πραγματικότητα της πρωινής ενημερωτικής ζώνης, καταθέτοντας τη δική της άποψη για το δίδυμο του ΑΝΤ1.

«Είναι πολύ καλοί, τους παρακολούθησα, μου αρέσουν πολύ», είπε αρχικά η Βίκυ Χατζηβασιλείου.

Η Βίκυ Χατζηβασιλείου ανέφερε στη συνέχεια: «Δεν θα σχολιάσω τι είπε και τι αναίρεσε ο Φοίβος Παπαδάκης. Δεν είναι θέμα ενόχλησης. Όταν ο Γιώργος αποφάσισε να σταματήσει την εκπομπή, ήξερε ότι η εκπομπή θα συνεχιστεί με τον τίτλο αυτόν. Δεν είχε αντίρρηση ο ίδιος».

Κλείνοντας, η Βίκυ Χατζηβασιλείου είπε: «Μην βιάζεστε να κρίνετε μια εκπομπή, είμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν».

Πηγή: tvnea.com
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