2026-09-28 11:35:38
Φωτογραφία για Κεντρικά δελτία ειδήσεων: Πρωτιά για το «STAR NEWS»
Το «STAR NEWS» ήταν πρώτο στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, καταγράφοντας 13,1% και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Ακολούθησε το «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» με 9,9%, ενώ το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 σημείωσε 9,4%. Στο 9,2% κινήθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA, ενώ το βραδινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ κατέγραψε 9%.

Χαμηλότερα βρέθηκε το «OPEN NEWS» με 5,2%, ενώ το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ1, μαζί με αθλητικά και καιρό, σημείωσε 1,9%.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Prime time Ζώνη: Στην κορυφή η αναμέτρηση Γερμανία – Ελλάδα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Prime time Ζώνη: Στην κορυφή η αναμέτρηση Γερμανία – Ελλάδα
Μεσημεριανή – Απογευματινή Ζώνη: «Καλύτερα δε Γίνεται!» στην κορυφή – Ακολουθούν «Μπακαλόγατος» και «Τροχός»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεσημεριανή – Απογευματινή Ζώνη: «Καλύτερα δε Γίνεται!» στην κορυφή – Ακολουθούν «Μπακαλόγατος» και «Τροχός»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή Ζώνη: Το «Live News» κράτησε την κορυφή – Πρεμιέρα με 20.1% για το «The Chase»
Απογευματινή Ζώνη: Το «Live News» κράτησε την κορυφή – Πρεμιέρα με 20.1% για το «The Chase»
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Τα «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» ξεχώρισαν στην κορυφή – Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Τα «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» ξεχώρισαν στην κορυφή – Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη
Απογευματινή ζώνη: Σταθερά μπροστά το «Live News»
Απογευματινή ζώνη: Σταθερά μπροστά το «Live News»
Κεντρικά δελτία ειδήσεων: Πρωτιά για το «STAR NEWS»
Κεντρικά δελτία ειδήσεων: Πρωτιά για το «STAR NEWS»
1% CLUB: Πότε κάνει πρεμιέρα το τηλεπαιχνίδι του STAR ;
1% CLUB: Πότε κάνει πρεμιέρα το τηλεπαιχνίδι του STAR ;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (27/9/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (27/9/2026)
Prime Time: Οι μεγάλες αλλαγές από τον Οκτώβριο – Νέες σειρές και πρεμιέρες στα κανάλια
Prime Time: Οι μεγάλες αλλαγές από τον Οκτώβριο – Νέες σειρές και πρεμιέρες στα κανάλια
Γ. Παπαζήσης στο ΕΡΤnews: Προσοχή στα «συμπληρώματα» του διαδικτύου – Μπορεί να κρύβουν φαρμακευτικές ουσίες (video)
Γ. Παπαζήσης στο ΕΡΤnews: Προσοχή στα «συμπληρώματα» του διαδικτύου – Μπορεί να κρύβουν φαρμακευτικές ουσίες (video)
Πως θα προστατέψετε τον κήπο από έντονες βροχοπτώσεις
Πως θα προστατέψετε τον κήπο από έντονες βροχοπτώσεις
O ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΩΝ SMAPRTPHONES ΜΕ ΧΑΜΕΝΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ
O ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΩΝ SMAPRTPHONES ΜΕ ΧΑΜΕΝΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ