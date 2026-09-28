Κεντρικά δελτία ειδήσεων: Πρωτιά για το «STAR NEWS»

2026-09-28 11:35:38

Το «STAR NEWS» ήταν πρώτο στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, καταγράφοντας 13,1% και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.



Ακολούθησε το «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» με 9,9%, ενώ το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 σημείωσε 9,4%. Στο 9,2% κινήθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA, ενώ το βραδινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ κατέγραψε 9%.



Χαμηλότερα βρέθηκε το «OPEN NEWS» με 5,2%, ενώ το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ1, μαζί με αθλητικά και καιρό, σημείωσε 1,9%.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ