2026-09-28 11:35:38

Το «Καλύτερα δε γίνεται!» ήταν το πρόγραμμα που ξεχώρισε στη μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη, καταγράφοντας 13,9% και κατακτώντας την πρώτη θέση. Ακολούθησε ο «Μπακαλόγατος» του ANT1 με 12,5%, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» (Ε) σημείωσε 11,5%.



Στο 10,9% κινήθηκαν οι «Εξελίξεις Τώρα», ενώ το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (Ε) κατέγραψε 10,6%. Στη συνέχεια βρέθηκαν το «Σ’ αγαπώ – Μ’ αγαπάς» (Ε) και το «Είσαι το ταίρι μου» (Ε) με 9,3% έκαστο, ενώ η «Αρχόντισσα κι ο Αλήτης» του STAR σημείωσε 8,8%.



Το «Εικόνες» (Ε) κινήθηκε στο 7,5%, ενώ στο 7,4% βρέθηκαν τόσο το «Weekend Live» όσο και το «Γκάζι θέλει». Ακολούθησαν οι «Δύο Ξένοι» (Ε) και το «ANT1 NEWS ΝΟΗΜ.» με 6,9%, ενώ το «Σ’ αγαπώ – Μ’ αγαπάς» (Ε) και τα «Της ζήλειας τα καμώματα» του ΣΚΑΪ σημείωσαν από 6,7%.



Χαμηλότερα κινήθηκαν το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (Ε) με 4,9%, το «Limit Up» με 2,9% και το «Chef στην κουζίνα σας» με 2,3%.



Πηγή: tvnea.com



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