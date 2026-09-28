2026-09-28 11:35:38
Φωτογραφία για Prime time Ζώνη: Στην κορυφή η αναμέτρηση Γερμανία – Ελλάδα
Η αναμέτρηση Γερμανία – Ελλάδα για το Nations League 2026-2027 ήταν το πρόγραμμα που ξεχώρισε στο prime time, καταγράφοντας 38,6% και κατακτώντας με διαφορά την πρώτη θέση.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Stoiximan Super Cup – Basket Final Four με 17,5%, ενώ ακολούθησαν το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – Best Of» με 8,5%, οι «Κληρονόμοι» του STAR με 8,4% και το «Περιμένοντας τη Νόνα» του MEGA με 7,8%.

Το «GNTM 7» (Ε) σημείωσε 7,5%, ενώ η «Αλίκη στο Ναυτικό» του ANT1 κινήθηκε στο 7%. Ακολούθησαν το «Κάμπινγκ» (Ε) με 6,2% και τα «Μεσάνυχτα του Τρόμου» του OPEN με 5,5%.

Χαμηλότερα βρέθηκαν το «Κορίτσι για φίλημα» του OPEN με 4,1%, ενώ τόσο το «Τι 30, Τι 40, Τι 50» του ΣΚΑΪ όσο και το «R.I.P.D.» του ANT1 κατέγραψαν 3,4%.

Πηγή: tvnea.com
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