Τους σοβαρούς κινδύνους που μπορεί να κρύβει η αγορά φαρμάκων και σκευασμάτων αμφίβολης προέλευσης μέσω διαδικτύου ανέδειξε σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews ο Γιώργος Παπαζήσης, Καθηγητής Φαρμακολογίας – Κλινικής Φαρμακολογίας του ΑΠΘ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΦ.

Η συζήτηση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων έχει εκδώσει διαδοχικές προειδοποιήσεις για προϊόντα που διαφημίζονται και πωλούνται μέσω διαδικτύου, αρκετές φορές με θεραπευτικούς ισχυρισμούς και ορισμένες φορές κάτω από τον «μανδύα» του συμπληρώματος διατροφής.

Ο κίνδυνος δεν αφορά γενικά κάθε συμπλήρωμα διατροφής που διατίθεται νόμιμα στην αγορά, αλλά κυρίως προϊόντα άγνωστης ή αμφίβολης προέλευσης, τα οποία προωθούνται μέσω μη αξιόπιστων ιστοσελίδων και social media και μπορεί να μην έχουν γνωστοποιηθεί ή αξιολογηθεί από τις αρμόδιες αρχές.Το «φυσικό» δεν σημαίνει απαραίτητα και ασφαλές

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αναδεικνύονται είναι ότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα τι πραγματικά περιέχει ένα προϊόν που αγοράζει από μία ανεξέλεγκτη διαδικτυακή πηγή.

Και το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο ενδεχόμενο ένα σκεύασμα να είναι απλώς αναποτελεσματικό.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι έχουν αποκαλύψει ότι...

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