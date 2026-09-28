soulouposeto

Το νερό είναι αναντικατάστατο και ζωτικής σημασίας στοιχείο για την ανάπτυξη των φυτών. Ακόμη και σε έναν άνυδρο κήπο, διαμορφωμένο με είδη που δεν απαιτούν πότισμα, κανένα φυτό δεν θα ήταν δυνατόν να επιβιώσει χωρίς την φυσική υγρασία εδάφους και περιβάλλοντος που προέρχεται από την βροχή.Όμως όσο ευεργετικές είναι για τα περισσότερα φυτά οι κανονικής συχνότητας και έντασης βροχοπτώσεις, άλλο τόσο καταστροφικό μπορεί να αποδειχθεί ένα παρατεταμένο διάστημα με ισχυρές βροχές.Το βασικό πρόβλημαΕιδικά αν ταυτόχρονα με την έντονη βροχόπτωση υπάρχει και δυνατός άνεμος συχνά προκαλούνται ζημιές στα επίγεια τμήματα του φυτού, σπάσιμο βλαστών, πτώση φύλλων ή λουλουδιών. Όμως η σημαντικότερη συνέπεια της υπερβολικής υγρασίας δεν είναι άμεσα εμφανής και συντελείται στις ρίζες. Ο κορεσμός του εδάφους και η αδυναμία του να απορροφήσει τις μεγάλες ποσότητες νερού έχει σαν αποτέλεσμα το νερό να λιμνάζει στο χώμα των φυτών μειώνοντας το οξυγόνο στις ρίζες τους. Αν αυτές οι συνθήκες επικρατήσουν συνεχόμενα για ένα διάστημα κάποιων ημερών, οι ρίζες σαπίζουν και φυσικά τα φυτά καταστρέφονται.Επιπρόσθετα η παρατεταμένη υγρασία στις ρίζες πολύ συχνά γίνεται αιτία για την εκδήλωση ασθενειών που οφείλονται σε μύκητες ή βακτήρια.Τρόποι προστασίαςΣε κάθε εξωτερικό χώρο, για την προστασία όχι μόνο των φυτών αλλά και χτιστών κατασκευών, η κλίση του εδάφους θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε το νερό της βροχής να διοχετεύεται εκτός των ορίων του.Ειδικά στις φυτεμένες περιοχές το έδαφος θα πρέπει να διαμορφωθεί με κλίση τέτοια που το νερό να μην λιμνάζει και να χρησιμοποιείται μείγμα χώματος με όσο μεγαλύτερη δυνατότητα αποστράγγισης.Πέραν της αρχικής διαμόρφωσης του εδάφους, συχνά απαιτούνται και εκ των υστέρων διορθώσεις στην κλίση του, με ελαφρύ σκάλισμα - σκάψιμο, ειδικά περιμετρικά από τις ρίζες των φυτών, αφού τόσο η βροχή όσο και το νερό του ποτίσματος σταδιακά διαφοροποιούν ανά σημεία την κλίση του εδάφους.Η εδαφοκάλυψη γύρω από τη βάση του φυτού με ένα υπόστρωμα όπως χαλίκι ή φλοιό δέντρων αποτρέπει τη συμπίεση του εδάφους από τη βροχή και εξασφαλίζει τον απαραίτητο αερισμό των ριζών.Ξεκινώντας τον σχεδιασμός ενός κήπου ο παράγοντας βροχοπτώσεις, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες κάθε περιοχής, θα πρέπει να συνυπολογίζεται και στην επιλογή των φυτών, ώστε φυτά περισσότερο ευαίσθητα στην υπερβάλλουσα υγρασία να τοποθετούνται στις καταλληλότερες θέσεις, σε υπερυψωμένα ή και σε προστατευμένα - σκεπαστά σημεία.Φυτά σε δοχεία φύτευσηςΤο ίδιο ακριβώς πρόβλημα στις ρίζες, σε κάποιες περιπτώσεις και εντονότερο, δημιουργούν οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις και στα τοποθετημένα σε γλάστρες - ζαρντινιέρες φυτά, στον κήπο ή στο μπαλκόνι. Εκεί η μικρή ποσότητα χώματος είναι ακόμη πιο εύκολο να κορεστεί από το νερό, δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες για τις ρίζες.Η δυνατότητα καλής αποστράγγισης τόσο του φυτοχώματος όσο και του ίδιου του δοχείου, που πρέπει να διαθέτει στη βάση του οπές αποστράγγισης, είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε το νερό να απομακρύνεται και να μη συσσωρεύεται στο εσωτερικό της γλάστρας, κάτι που ισχύει ακόμη και για το νερό του ποτίσματος.Η χρήση πιάτου επίσης δεν βοηθά στις περιπτώσεις μεγάλων ποσοτήτων νερού, καθώς εμποδίζει την απομάκρυνσή του από το χώμα της γλάστρας.Φυτά που είναι τοποθετημένα σε κασπό είναι ακόμη ευκολότερο, αν βρίσκονται εκτεθειμένα στο νερό της βροχής, να καταστραφούν αν και το κασπό δεν διαθέτει οπές για την απορροή του νερού. Διαφορετικά το νερό θα εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του και οι ρίζες θα παραμένουν μόνιμα σε υγρό περιβάλλον.Έκτακτες ειδικές συνθήκες Στις περιπτώσεις που υπάρχει πρόβλεψη για έντονες βροχοπτώσεις, ένας προληπτικός έλεγχος για την κατάσταση του εδάφους αλλά και τη δυνατότητα μεταφοράς δοχείων φύτευσης σε προστατευμένα σημεία, θα βοηθήσει σημαντικά ώστε οι συνέπειες της βροχής στον κήπο να μην είναι ιδιαίτερα ζημιογόνες για τα φυτά.Σε είδη με ευαίσθητο φύλλωμα ή βλαστούς όπως και σε ιδιαίτερα νεαρά φυτά, τα ειδικά καλύμματα προστασίας φυτών βοηθούν σημαντικά ώστε το νερό να μην ασκεί άμεση μηχανική πίεση πάνω στο επίγειο τμήμα του φυτού και να αποφεύγονται ζημιές σε φύλλωμα, βλαστούς και άνθη.Μετά το τέλος των βροχοπτώσεων αφήστε το έδαφος να επανέλθει, πριν παρέμβετε με οποιονδήποτε τρόπο για την αναδιαμόρφωση της κλίσης του και αποφύγετε μέχρι το χώμα να αρχίσει να στεγνώνει εργασίες όπως σκάλισμα, λίπανση και ασφαλώς πότισμα.Η παρατήρηση των συνεπειών που προκαλούν στον κήπο οι έντονες βροχοπτώσεις είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να παρέμβετε έστω και εκ των υστέρων σωστά, διορθώνοντας σύσταση εδάφους, κλίση, θέση ορισμένων φυτών κλπ έτσι που κατά το δυνατόν το σύνολο των φυτεύσεων να επηρεάζονται λιγότερο από τις μεγάλες ποσότητες νερού.Διαβάστε επίσης:Πως να σώσετε ένα υπερποτισμένο φυτόSHARE