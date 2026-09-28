2026-09-28 13:56:29

Η Κίνα άνοιξε στην κυκλοφορία τέσσερα μεγάλα τμήματα σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας τη Δευτέρα, τα οποία αναμένεται να βελτιώσουν τις μεταφορικές συνδέσεις μεταξύ αρκετών περιοχών της χώρας. Αυτό αναφέρθηκε απόECNS.Νέες σιδηροδρομικές συνδέσειςΈνα από τα νέα τμήματα συνέδεε το Xiong'an στην επαρχία Hebei με το Shangqiu στην επαρχία Henan. Ένα άλλο τμήμα συνέδεε το Xi'an και το Ankang στην επαρχία sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ