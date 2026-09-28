Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα και "ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ" παραχώρησε ο Νίκος Οικονομόπουλος, μιλώντας για την προσωπική και επαγγελματική του πορεία, αλλά και για τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο είχε μια ιδιαίτερη σχέση.Ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην απόφασή του να ακυρώσει τη συναυλία του, αλλά και στη σχέση που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας όσα συζητούσαν μεταξύ τους και στιγμές από την προσωπική τους επικοινωνία.Παράλληλα, ο Νίκος Οικονομόπουλος μίλησε και για την οικογένειά του, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Γιώργο Μαζωνάκη και στην ακύρωση της συναυλίας του.Για την απόφαση να ακυρώσει τη συναυλία του, ο Νίκος Οικονομόπουλος εξήγησε:«Η συνείδησή μου. Αυτό μου είπε. Δεν θα μπορούσα… Tο συμβάν αυτό, αν θυμάμαι καλά, έγινε Τετάρτη; Την Πέμπτη είχα τη συναυλία. Δεν μπορούσα να τραγουδήσω. O Γιώργος ήταν ένα όνομα πρώτης γραμμής. Εκτός αυτού, τον γνώριζα πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει γυμναστική μαζί, πηγαίναμε μαζί στην εκκλησία, στον ίδιο γέροντα. Έχουμε πει πολλά πράγματα τα οποία είναι προσωπικά μας. Εγώ δεν θα κάτσω όμως στην τηλεόραση να αναλύσω όλα αυτά που έχω πει με τον Γιώργο, αν ήμουν δίπλα του ή αν δεν ήμουν δίπλα του, όπως θέλουν να ισχυρίζονται κάποιοι δημοσιογράφοι, που εύχομαι να είναι καλά. Γιατί δέχομαι την κριτική, αλλά κάποιες φορές η κριτική ξεπερνάει και τα όρια της αλήθειας. Ας μην τα ξεπερνάει, γιατί τουλάχιστον εμείς ό,τι κάνουμε το κάνουμε με αλήθεια. Είτε έχει να κάνει με την προσωπική μας ζωή είτε την επαγγελματική μας ζωή».Πόση ώρα σε πήρε να αποφασίσεις ότι θα ακυρωθεί η συναυλία;«Ήμουν στο στούντιο όταν το έμαθα. Το πρώτο πράγμα που έκανα. Δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι θα τραγουδήσω την επόμενη μέρα. Δεν γίνεται. Ανέβαλα τη συναυλία μου. Την ανέβαλα. Δεν την ακύρωσα. Την ανέβαλα. Με κόστος. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε; Αλλά η συνείδησή μου, όπως είπα και πριν, αυτό μου έλεγε. Αυτό δεν σημαίνει πως εγώ κρίνω τους συναδέλφους μου που τραγούδησαν».Νίκο, επειδή ξέρω ότι είχατε επικοινωνία με τον Γιώργο τον Μαζωνάκη, είχατε ανταλλάξει μηνύματα και είχατε κλείσει ένα ραντεβού. Τι θα κάνατε με τον Γιώργο; Δηλαδή, γιατί σ’ έψαχνε και για ποιο λόγο μιλάγατε στα μηνύματα με τον Γιώργο;«Μιλούσαμε πριν, ξαναέρχομαι στην προηγούμενη κουβέντα που κάναμε, ότι είπαν ότι δεν μίλησες στον Γιώργο για ενάμιση μήνα. Παρερμηνεύονται πράγματα και δεν είναι σωστό. Γιατί μας ακούει κόσμος και πολλές φορές ο κόσμος μπορεί να, να του αλλάξεις την, τη διάθεση που έχει για σένα για ένα πράγμα το οποίο δεν είναι αληθινό. Εγώ με τον Γιώργο πάντα ήμουν κοντά. Δεν ήμουν ποτέ κολλητός με τον Γιώργο. Το έχω ξαναπεί και σε σένα αυτό, να θυμάσαι. Αλλά τον αγαπούσα πάντα. Όπου δεν βρισκόμασταν τα λέγαμε. Το τελευταίο διάστημα εγώ έλειπα για συναυλίες. Αυτό εννοούσα δηλαδή. Δεν απολογούμαι τώρα. Προς Θεού. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο, με μηνύματα, όπως και τα είδες κι εσύ, και είπαμε ότι θέλουμε να βρεθούμε, αλλά εγώ ήμουν τότε στις συναυλίες. Άρα μέχρι να τελειώσουν οι συναυλίες και να βρεθούμε, έγινε το κακό συμβάν αυτό, το άσχημο».Συνεργασία ψηνότανε; Τι σε ήθελε ο Γιώργος πιστεύεις;«Δεν νομίζω να μου έλεγε κάτι για δουλειά. Εγώ πιστεύω ότι θα θέλει να μιλήσει μαζί μου. Αυτό νιώθω μέσα μου».Παρέα έψαχνε.«Δεν ξέρω προσωπικά στη ζωή του πώς μπορεί να περνούσε, γιατί δεν, δεν το ζούσα, δεν ήμουν μέσα σε αυτό. Πάντα όλοι αυτοί που είμαστε απ’ έξω έχουμε την τάση να κρίνουμε και να λέμε πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Τουλάχιστον εγώ λέω ότι δεν γνωρίζω τι συνέβαινε με την οικογένειά του. Πάντως, είμαι σίγουρος, είμαι σίγουρος γι’ αυτό που λέω, πως η οικογένεια ενός ανθρώπου που μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα ή δεν ξέρω τι, θέλει μόνο το καλό του ανθρώπου του. Είναι σίγουρο αυτό. Η οικογένειά του μόνο το καλό του θα, θα θέλει».Νίκο, παρακολουθείς όλα αυτά που βγαίνουν κάθε μέρα και βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την έρευνα της αστυνομίας, τη δημοσιογραφική έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος στο ιατρείο αυτό στο Κολωνάκι;«Τώρα να γίνω δικαστής εγώ; Δεν θα το κάνω. Η Δικαιοσύνη είναι η αρμόδια και θα αποφασίσει αν αυτό που έγινε ήτανε από λάθος τους, που φαντάζομαι και πιστεύω μέσα μου, κακώς το λέω τώρα, γιατί κατά κάποιο τρόπο οι άνθρωποι είναι κατηγορούμενοι. Θεωρώ ότι έχουν κάνει λάθος και ο άνθρωπος έφυγε χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο».Τι θα λείψει από τη φυσική παρουσία του Γιώργου στην νυχτερινή Αθήνα, στην διασκέδαση του κόσμου;«Ήταν μια κατηγορία μόνος του ο Γιώργος. Ήταν ένα, ένα διαφορετικό κομμάτι από όλους εμάς. Εεε, ήταν το ντύσιμό του, ήταν η αύρα του, ήταν τα τραγούδια του. Σίγουρα τα τραγούδια του, γιατί μέσα από αυτό γινόμαστε ό,τι γινόμαστε. Α:ς μην πω άλλο γι’ αυτά. Ο Γιώργος τώρα έφυγε. Εύχομαι και πιστεύω πως ο Γιώργος, όπως είπα και σε μια προηγούμενη δήλωσή μου, ότι είναι κάπου καλά. Είμαι σίγουρος γι’ αυτό. Και ας σταματήσουμε λοιπόν τώρα πλέον να κάνουμε αγαπόμετρα, ποιος αγαπάει περισσότερο, ποιος αγαπάει λιγότερο, δικαστήρια λαϊκά στις εκπομπές τις δικές σας. Ας ευχηθούμε η ψυχούλα του να είναι κάπου καλά και ας πάρουν τα πράγματα το δρόμο της δικαιοσύνης. Μόνο αυτό. Τίποτα άλλο».Πηγή: tvnea.com