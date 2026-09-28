2026-09-28 14:49:03

Ξεχωριστοί καλεσμένοι έρχονται στα special επεισόδια του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» και κάθονται στην πιο ανατρεπτική «διπλή καρέκλα» της ελληνικής τηλεόρασης απέναντι από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, αποτελώντας την «5η βοήθεια» ενός παίκτη που δεν γνωρίζουν, με έναν κοινό στόχο: Να τον βοηθήσουν να φτάσει όσο πιο κοντά στο μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ!



Ο Ρένος Χαραλαμπίδης, αφήνει για λίγο τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς του ΑΝΤ1 «Σπιλιάδες» και δοκιμάζει τις δυνάμεις του και παίζει για πρώτη φορά στην καριέρα του σε τηλεπαιχνίδι, έχοντας δίπλα του έναν εξαιρετικά δυνατό και διαβασμένο παίκτη. Το αστείρευτο χιούμορ και η ξεχωριστή προσωπικότητα του Ρένου, αλλά και η ηρεμία του συμπαίκτη του δημιουργούν έναν ακαταμάχητο συνδυασμό.



Κάθε special επεισόδιο του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» γίνεται μια διαφορετική ιστορία. Με νέους παίκτες, νέες συνεργασίες, διαφορετικές προσωπικότητες και διαφορετικούς τρόπους σκέψης, αλλά πάντα με την ίδια αγωνία: πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η κάθε ομάδα;



Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δίνει το σύνθημα, οι παίκτες παίρνουν θέση στη «διπλή καρέκλα» και το παιχνίδι ξεκινά. Πάμε να παίξουμε!



Πηγή: tvnea.com



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ