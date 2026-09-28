2026-09-28 14:49:03

Η νέα μεγάλη δραματική σειρά «Μια Γυναίκα» κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 22:00!



Μια δυνατή ιστορία για μια γυναίκα που παρά τις αντιξοότητες που συνάντησε στη ζωή της δεν λύγισε, για χάρη των παιδιών της.



Η Μαρίνα, μετά τον απροσδόκητο χαμό του συζύγου της Νίκου, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα. Μόνη πλέον, αναλαμβάνει να μεγαλώσει τα δύο μικρά παιδιά τους, προσπαθώντας να διαχειριστεί την καθημερινότητα, το πένθος και τις αυξημένες ευθύνες. Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα καλείται να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις, ανθρώπους που δοκιμάζουν τις αντοχές της και καταστάσεις που την αναγκάζουν να επαναπροσδιορίσει την πορεία της.



Η νέα δραματική σειρά υπόσχεται έντονες στιγμές συγκίνησης με την βαθιά ανθρώπινη ιστορία της… γιατί η ίδια η ζωή γράφει τις πιο δυνατές ιστορίες.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ