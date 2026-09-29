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Στον κομβικό ρόλο του φαρμακείου ως πρώτου σημείου επαφής των πολιτών με το σύστημα υγείας, αλλά και στη διεύρυνση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω των φαρμακείων, αναφέρθηκε η γενική γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας, Δάφνη – Ελένη Νικολάου, μιλώντας στην εκδήλωση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ) για την Παγκόσμια Ημέρα Φαρμακοποιού, στη Νέα Παραλία.Το φετινό κεντρικό μήνυμα του εορτασμού είναι «Ενδυναμώνοντας τους φαρμακοποιούς για ένα πιο υγιές μέλλον», με τον ΦΣΘ να δίνει έμφαση στην πρόληψη, την έγκυρη ενημέρωση και την ουσιαστική φροντίδα υγείας.Η κ. Νικολάου εξήρε τη συμβολή των φαρμακοποιών στην ελληνική κοινωνία, τόσο στην καθημερινότητα των πολιτών όσο και σε περιόδους κρίσεων, επισημαίνοντας ότι ο Έλληνας φαρμακοποιός έχει στηρίξει την ελληνική οικογένεια σε σημαντικές προκλήσεις.«Ο Έλληνας φαρμακοποιός έχει στηρίξει την ελληνική οικογένεια και κοινωνία σε μεγάλες κρίσεις, όπως αυτές της πανδημίας και την καθημερινότητα του πολίτη», ανέφερε, κάνοντας ειδική αναφορά στα προγράμματα εμβολιασμών, στο πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας, καθώς και στη διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους.Σύμφωνα με την ίδια, οι δράσεις αυτές αποδεικνύουν την εμπιστοσύνη της Πολιτείας προς τους φαρμακοποιούς, αλλά και την εμπιστοσύνη των πολιτών στον ρόλο τους.Η κ. Νικολάου υπογράμμισε παράλληλα ότι στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση των πολιτών για την ορθή χρήση των φαρμάκων και των συμπληρωμάτων, καθώς και για τον εμβολιασμό που πραγματοποιείται στα φαρμακεία.«Το ελληνικό φαρμακείο και ο Έλληνας φαρμακοποιός δεν είναι ένα μαγαζί, ούτε ένας πολίτης, αλλά το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το σύστημα υγείας», τόνισε, προσθέτοντας ότι «γι’ αυτόν τον λόγο η κυβέρνηση διαχρονικά θα συνεχίσει να στηρίζει τους φαρμακοποιούς και το έργο τους».Περισσότερες αρμοδιότητες ζητούν οι φαρμακοποιοίΤην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του ρόλου των φαρμακείων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, υπογράμμισε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΦΣΘ, Διονύσης Ευγενίδης.Όπως σημείωσε, ο ρόλος του φαρμακείου στη σύγχρονη κοινωνία είναι ιδιαίτερα σημαντικός και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω το επόμενο διάστημα, καθώς τα φαρμακεία εντάσσονται όλο και περισσότερο στο πεδίο των υπηρεσιών υγείας.Ο κ. Ευγενίδης υποστήριξε ότι οι φαρμακοποιοί θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο κομμάτι της πρόληψης και των διαγνωστικών τεστ, επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβάλει στην αποσυμφόρηση των δομών υγείας από απλά περιστατικά.«Χρειαζόμαστε τη συμπαράσταση στο κομμάτι αυτό της πολιτείας, για να μας δώσει περισσότερες αρμοδιότητες, γιατί πραγματικά μπορούμε να εξελιχθούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.Όπως είπε, τα φαρμακεία αποτελούν συχνά τα πρώτα σημεία υγειονομικού ενδιαφέροντος που επισκέπτεται ένας πολίτης όταν αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας, καθώς μπορεί να λάβει άμεσα συμβουλές και καθοδήγηση από έναν επιστήμονα υγείας.«Να έρθουμε πιο κοντά με τους πολίτες»Ο πρόεδρος του ΦΣΘ αναφερόμενος στην εκδήλωση, σημείωσε ότι αποτελεί ευκαιρία για τους φαρμακοποιούς να έρθουν πιο κοντά με το κοινό και να συζητήσουν ζητήματα που αφορούν την υγεία, την ευεξία και την ομορφιά.Την εκδήλωση υποστηρίζει ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρός του, Γιώργος Κιοσές, αναφέρθηκε στον άμεσο και προσβάσιμο χαρακτήρα του φαρμακείου, σημειώνοντας ότι ο φαρμακοποιός αποτελεί συχνά τον πρώτο επαγγελματία υγείας στον οποίο απευθύνονται οι πολίτες πριν επισκεφθούν γιατρό.«Ο φαρμακοποιός ως λειτουργός υγείας και άμεσα προσβάσιμος, είναι αυτός στον οποίο προστρέχουν άνθρωποι κάθε ηλικίας, από τα παιδιά μέχρι τους ηλικιωμένους, πριν πάνε στον γιατρό, για να βρουν μια πρώτη παρηγοριά, μια πρώτη συμβουλή, μια πρώτη επιστημονική προσέγγιση στο πρόβλημά τους», ανέφερε.Πηγή : dailypharmanews