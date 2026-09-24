Η εκστρατεία του αντιγριπικού εμβολιασμού για την περίοδο 2026/2027 βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας, ακολουθώντας το θεσμοθετημένο πλαίσιο των τελευταίων ετών.

Αυτήν την περίοδο παραλαμβάνονται σταδιακά τα αντιγριπικά εμβόλια από τα ιδιωτικά φαρμακεία ενόψει της έκδοσης της ετήσιας εγκυκλίου από το Υπουργείο Υγείας που θα σηματοδοτήσει και την έναρξη των εμβολιασμών που παραδοσιακά τοποθετείται στις αρχές Οκτωβρίου (πέρυσι ξεκίνησε στις 3 Οκτωβρίου).

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας συστήνει ο εμβολιασμός να ολοκληρώνεται κατά προτίμηση από τα μέσα Οκτωβρίου έως τα τέλη Νοεμβρίου. Καθώς απαιτούνται περίπου 2 εβδομάδες για την ανάπτυξη αντισωμάτων, ο έγκαιρος εμβολιασμός προλαμβάνει την έξαρση του επιδημικού κύματος που στην Ελλάδα κορυφώνεται τον Ιανουάριο. Ωστόσο το πότε θα αρχίσει μαζικά ο κόσμος να φτάνει στα φαρμακεία για να εμβολιαστεί έχει να κάνει και με τις καιρικές συνθήκες με τους περισσότερους να κάνουν το βήμα αυτό όταν ο καιρός αρχίσει να χαλάει, να βάζει κρύο και να βρέχει. Εάν πάντως κάποιος χάσει το αρχικό παράθυρο, ο εμβολιασμός μπορεί να γίνει καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα.

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

Η Διαδικασία στα Φαρμακεία

Η νομοθεσία διαχωρίζει τα εμβόλια σε δύο βασικές κατηγορίες.

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