2026-09-29 06:20:28
Φωτογραφία για Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι υψηλής ταχύτητας: Πιστοποίηση, πρότυπα και πρόσβαση στο δίκτυο τα βασικά εμπόδια.
Ένα χρόνο αφότου η Ευρώπη παρουσίασε το σχέδιο δράσης για τους σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας, στελέχη του κλάδου που συγκεντρώθηκαν στην InnoTrans 2026 υποστήριξαν ότι η ζήτηση και οι επενδύσεις δεν αποτελούν τα κύρια εμπόδια για την επέκταση, σύμφωνα με την Railway Gazette . Αντίθετα, επεσήμαναν την ικανότητα πιστοποίησης και δοκιμών, τα κατακερματισμένα πρότυπα και την πρόσβαση στο δίκτυο sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Περισσότερες αρμοδιότητες στους φαρμακοποιούς για πρόληψη και διαγνωστικά τεστ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Περισσότερες αρμοδιότητες στους φαρμακοποιούς για πρόληψη και διαγνωστικά τεστ
Σύνταξη: Ποιοι βγαίνουν πριν από τα 62 στο Δημόσιο [πίνακες].
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σύνταξη: Ποιοι βγαίνουν πριν από τα 62 στο Δημόσιο [πίνακες].
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Ελβετία σχεδιάζει να αγοράσει 21 τρένα υψηλής ταχύτητας.
Η Ελβετία σχεδιάζει να αγοράσει 21 τρένα υψηλής ταχύτητας.
Όταν οι σιδηρόδρομοι του Βιετνάμ γίνονται τέχνη: Οι πίνακες του Quynh Thom.
Όταν οι σιδηρόδρομοι του Βιετνάμ γίνονται τέχνη: Οι πίνακες του Quynh Thom.
Η Κίνα ανοίγει τέσσερα νέα τμήματα σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας.
Η Κίνα ανοίγει τέσσερα νέα τμήματα σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας.
Οι Ευρωπαϊκοί Σιδηρόδρομοι πιστεύουν ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για έναν διάδοχο - Το πιο δύσκολο έργο είναι να διατηρηθεί ο τομέας ενωμένος.
Οι Ευρωπαϊκοί Σιδηρόδρομοι πιστεύουν ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για έναν διάδοχο - Το πιο δύσκολο έργο είναι να διατηρηθεί ο τομέας ενωμένος.
Η Hyundai Rotem παρουσιάζει το σχεδιασμό τρένων υψηλής ταχύτητας επόμενης γενιάς.
Η Hyundai Rotem παρουσιάζει το σχεδιασμό τρένων υψηλής ταχύτητας επόμενης γενιάς.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Πράσινο φως» για τη σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης – Κεντρικής Ευρώπης.
«Πράσινο φως» για τη σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης – Κεντρικής Ευρώπης.
Η διεξαγωγή του ΣΤ' Διεθνούς Θεολογικού Συνεδρίου της ΠΕΘ
Η διεξαγωγή του ΣΤ' Διεθνούς Θεολογικού Συνεδρίου της ΠΕΘ
Αεροδρόμιο Ακτίου Βονίτσης ΄΄Η Γεωγραφία Διαμαρτύρεται Η Ιστορία Βροντοφωνάζει΄΄
Αεροδρόμιο Ακτίου Βονίτσης ΄΄Η Γεωγραφία Διαμαρτύρεται Η Ιστορία Βροντοφωνάζει΄΄
Η InnoTrans 2026 επιβεβαιώνει την παγκόσμια δυναμική της ευρωπαϊκής σιδηροδρομικής βιομηχανίας.
Η InnoTrans 2026 επιβεβαιώνει την παγκόσμια δυναμική της ευρωπαϊκής σιδηροδρομικής βιομηχανίας.
Ακίνητη περιουσία του Δημοσίου: Αναλυτικά τι ανήκει σε Δήμους, ΕΤΑΔ, ΕΦΚΑ, ΟΣΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ και ΑΕΙ.
Ακίνητη περιουσία του Δημοσίου: Αναλυτικά τι ανήκει σε Δήμους, ΕΤΑΔ, ΕΦΚΑ, ΟΣΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ και ΑΕΙ.