2026-09-29 06:20:28

Ένα χρόνο αφότου η Ευρώπη παρουσίασε το σχέδιο δράσης για τους σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας, στελέχη του κλάδου που συγκεντρώθηκαν στην InnoTrans 2026 υποστήριξαν ότι η ζήτηση και οι επενδύσεις δεν αποτελούν τα κύρια εμπόδια για την επέκταση, σύμφωνα με την Railway Gazette . Αντίθετα, επεσήμαναν την ικανότητα πιστοποίησης και δοκιμών, τα κατακερματισμένα πρότυπα και την πρόσβαση στο δίκτυο sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ