2026-09-29 12:36:12

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Γκόνου στη Θεσσαλονίκη καθώς με βάση το χρονοδιάγραμμα του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου στα τέλη Ιανουαρίου του 2027 θα κατατεθούν οικονομικές προσφορές και θα προκύψει προσωρινός ανάδοχος.Η ανάπτυξη του πρώην στρατοπέδου (ιδιοκτησίας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών), το οποίο έχει παραχωρηθεί κατά χρήση στην sidirodromikanea

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