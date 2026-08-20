2026-08-20 07:38:28
Φωτογραφία για Προχωρά η υπογραφή της Προγραμματικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με ΤΕΕ-ΟΣΕ για μόνιμες μελέτες και έργα.
Σε αναμονή βρίσκονται οι κάτοικοι και οι φορείς των Καλαβρύτων και του Διακοπτού, καθώς συμπληρώθηκαν πέντε μήνες από την ημέρα που ο ιστορικός Οδοντωτός τέθηκε εκτός λειτουργίας.Το επόμενο διάστημα, με την επεξεργασία και ολοκλήρωση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΤΕΕ-Κυβέρνησης-Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργοποιείται σχέδιο για τη χρηματοδότηση -με 1,5 εκατ. ευρώ (1,85 με ΦΠΑ)- της sidirodromikanea
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