2026-08-20 07:38:28

Σε αναμονή βρίσκονται οι κάτοικοι και οι φορείς των Καλαβρύτων και του Διακοπτού, καθώς συμπληρώθηκαν πέντε μήνες από την ημέρα που ο ιστορικός Οδοντωτός τέθηκε εκτός λειτουργίας.Το επόμενο διάστημα, με την επεξεργασία και ολοκλήρωση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΤΕΕ-Κυβέρνησης-Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργοποιείται σχέδιο για τη χρηματοδότηση -με 1,5 εκατ. ευρώ (1,85 με ΦΠΑ)- της sidirodromikanea

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