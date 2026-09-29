Δύο διάφανα πλαστικά μπολ και ένα ηλιακό φωτιστικό αρκούν για να δημιουργήσουν ένα ιδιαίτερο φωτιστικό εξωτερικού χώρου. Το frosting δημιουργεί στο πλαστικό ημιδιάφανη όψη και υφή γυαλιού.



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όποιο σημείο ταιριάζει, σε κήπο ή σε μπαλκόνι, μεμονωμένα ή τοποθετώντας μερικά ίδια τέτοια φωτιστικά σε μικρές μεταξύ τους αποστάσεις.

Θα χρειαστείτε 2 ίδια διάφανα πλαστικά μπολ 1 ηλιακό φωτιστικό σπρέϊ αμμοβολής (frosting) Ισχυρή κόλλα γενικής χρήσης1. Βάψιμο των μπολ

Βάψτε εσωτερικά τα μπολ με το σπρέϊ.



Ανάλογα με το πόσο έντονη προτιμάτε την υπόλευκη όψη που δημιουργεί το σπρέϊ αμμοβολής, θα χρειαστεί να εφαρμόσετε 2-3 στρώσεις με μικρή ποσότητα χρώματος κάθε φορά και περιμένοντας να στεγνώσει κάθε προηγούμενη πριν συνεχίσετε στην επόμενη.

2. Κόψιμο του επάνω μπολ

Υπολογίστε, με βάση το μέγεθος της επάνω πλευράς του ηλιακού που χρησιμοποιήσετε, πόσο και πως ακριβώς πρέπει να κοπεί το ένα μπολ, στο σημείο που το ηλιακό πάνελ θα εξέχει από την κατασκευή.



Κόψτε προσεκτικά με κοπίδι.

3. Προσαρμογή του φωτιστικού

Κολλήστε τη βάση του ηλιακού στο κάτω μπολ, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης του (αν διαθέτει) βρίσκεται στο on και ενώστε στέρεα τα δύο μπολ χρησιμοποιώντας κόλλα στο χείλος τους.

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όποιος τύπος ηλιακού φωτιστικού εξυπηρετεί καλύτερα, ανάλογα με τις διαστάσεις και τον σχεδιασμό των μπολ που θα επιλέξετε. Για παράδειγμα ακόμη και ένα μικρό τετράγωνο ηλιακό, που απλώς θα στερεωθεί στο άνοιγμα του επάνω μπολ, ώστε το πάνελ να βρίσκεται εκτός της κατασκευής.



- Ο συνδυασμός σε μέγεθος του ηλιακού φωτιστικού και των μπολ είναι το βασικότερο για την επιτυχία της κατασκευής. Προμηθευτείτε πρώτα τα μπολ και στη συνέχεια με βάση τις δικές τους διαστάσεις το ηλιακό φωτιστικό.



- Τα διάφανα αυτά μπολ μιας χρήσης, διατίθενται στην αγορά σε διαφορετικές ποιότητες. Επιλέξτε μπολ από όσο πιο χοντρό πλαστικό.



- Η βάση του κάτω μπολ μπορεί, αν το προτιμάτε, να βαφτεί επίσης με σπρέι αμμοβολή ή με λευκό ακρυλικό χρώμα.

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