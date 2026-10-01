2026-10-01 23:15:53
Φωτογραφία για Μαθαίνω - τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε γνωστική λειτουργία
Όταν λέμε "γνωστική λειτουργία", εννοούμε, πολύ απλά, τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος προσλαμβάνει, 

επεξεργάζεται, 

αποθηκεύει και χρησιμοποιεί πληροφορίες ώστε να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε.

Η λέξη γνωστική προέρχεται από το γιγνώσκω - δηλαδή γνωρίζω, 

αναγνωρίζω, 

κατανοώ.

Στις βασικές γνωστικές λειτουργίες περιλαμβάνονται:

-. η προσοχή → σε τι εστιάζουμε και τι αγνοούμε. 

-. η αντίληψη → πώς ερμηνεύουμε τα ερεθίσματα των αισθήσεων. 

-. η μνήμη → πώς κωδικοποιούμε, αποθηκεύουμε και ανακαλούμε πληροφορίες. 

-. η μάθηση → πώς αποκτούμε νέα γνώση ή δεξιότητες. 

-. η σκέψη και ο συλλογισμός → πώς συνδέουμε πληροφορίες και βγάζουμε συμπεράσματα. 

-. η γλώσσα → πώς κατανοούμε και παράγουμε λόγο. 

-. οι εκτελεστικές λειτουργίες → σχεδιασμός, λήψη αποφάσεων, επίλυση προβλημάτων, αναστολή παρορμήσεων και προσαρμογή της συμπεριφοράς. 


-. ο χωροχρονικός προσανατολισμός → πού και πότε βρισκόμαστε και πώς προσανατολιζόμαστε. 

     Ένα απλό παράδειγμα

-. βλέπω ένα βότανο → αντίληψη.

-. αναγνωρίζω ότι είναι χαμομήλι → αναγνώριση/μνήμη.

-. θυμάμαι τις ιδιότητές του → ανάκληση μνήμης.

-. συγκρίνω αυτά που γνωρίζω με μια νέα πληροφορία → σκέψη.

-. αποφασίζω αν η πληροφορία είναι αξιόπιστη → κρίση/συλλογισμός.

Άρα, "γνωστική λειτουργία" δεν σημαίνει απλώς "σκέψη". 

Η σκέψη είναι μία από τις γνωστικές λειτουργίες. 

Ο όρος είναι πολύ ευρύτερος, αφορά σχεδόν ολόκληρο το σύστημα με το οποίο ο νους μας δέχεται πληροφορίες, 

δημιουργεί γνώση και χρησιμοποιεί αυτή τη γνώση.

Και εδώ υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα φιλοσοφική λεπτομέρεια: η γνώση δεν είναι το ίδιο πράγμα με την πληροφορία. 

Ένας εγκέφαλος μπορεί να δεχθεί μια πληροφορία χωρίς να την κατανοήσει, 

να την αξιολογήσει ή να την ενσωματώσει στη γνώση του. 

   κείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia-boanologia.gr
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