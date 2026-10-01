Όταν λέμε "γνωστική λειτουργία", εννοούμε, πολύ απλά, τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος προσλαμβάνει,επεξεργάζεται,αποθηκεύει και χρησιμοποιεί πληροφορίες ώστε να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε.Η λέξη γνωστική προέρχεται από το γιγνώσκω - δηλαδή γνωρίζω,αναγνωρίζω,κατανοώ.Στις βασικές γνωστικές λειτουργίες περιλαμβάνονται:-. η προσοχή → σε τι εστιάζουμε και τι αγνοούμε.-. η αντίληψη → πώς ερμηνεύουμε τα ερεθίσματα των αισθήσεων.-. η μνήμη → πώς κωδικοποιούμε, αποθηκεύουμε και ανακαλούμε πληροφορίες.-. η μάθηση → πώς αποκτούμε νέα γνώση ή δεξιότητες.-. η σκέψη και ο συλλογισμός → πώς συνδέουμε πληροφορίες και βγάζουμε συμπεράσματα.-. η γλώσσα → πώς κατανοούμε και παράγουμε λόγο.-. οι εκτελεστικές λειτουργίες → σχεδιασμός, λήψη αποφάσεων, επίλυση προβλημάτων, αναστολή παρορμήσεων και προσαρμογή της συμπεριφοράς.-. ο χωροχρονικός προσανατολισμός → πού και πότε βρισκόμαστε και πώς προσανατολιζόμαστε.Ένα απλό παράδειγμα-. βλέπω ένα βότανο → αντίληψη.-. αναγνωρίζω ότι είναι χαμομήλι → αναγνώριση/μνήμη.-. θυμάμαι τις ιδιότητές του → ανάκληση μνήμης.-. συγκρίνω αυτά που γνωρίζω με μια νέα πληροφορία → σκέψη.-. αποφασίζω αν η πληροφορία είναι αξιόπιστη → κρίση/συλλογισμός.Άρα, "γνωστική λειτουργία" δεν σημαίνει απλώς "σκέψη".Η σκέψη είναι μία από τις γνωστικές λειτουργίες.Ο όρος είναι πολύ ευρύτερος, αφορά σχεδόν ολόκληρο το σύστημα με το οποίο ο νους μας δέχεται πληροφορίες,δημιουργεί γνώση και χρησιμοποιεί αυτή τη γνώση.Και εδώ υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα φιλοσοφική λεπτομέρεια: η γνώση δεν είναι το ίδιο πράγμα με την πληροφορία.Ένας εγκέφαλος μπορεί να δεχθεί μια πληροφορία χωρίς να την κατανοήσει,να την αξιολογήσει ή να την ενσωματώσει στη γνώση του.κείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia-boanologia.gr