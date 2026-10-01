2026-10-01 23:15:53
Όταν λέμε "γνωστική λειτουργία", εννοούμε, πολύ απλά, τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος προσλαμβάνει,
επεξεργάζεται,
αποθηκεύει και χρησιμοποιεί πληροφορίες ώστε να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε.
Η λέξη γνωστική προέρχεται από το γιγνώσκω - δηλαδή γνωρίζω,
αναγνωρίζω,
κατανοώ.
Στις βασικές γνωστικές λειτουργίες περιλαμβάνονται:
-. η προσοχή → σε τι εστιάζουμε και τι αγνοούμε.
-. η αντίληψη → πώς ερμηνεύουμε τα ερεθίσματα των αισθήσεων.
-. η μνήμη → πώς κωδικοποιούμε, αποθηκεύουμε και ανακαλούμε πληροφορίες.
-. η μάθηση → πώς αποκτούμε νέα γνώση ή δεξιότητες.
-. η σκέψη και ο συλλογισμός → πώς συνδέουμε πληροφορίες και βγάζουμε συμπεράσματα.
-. η γλώσσα → πώς κατανοούμε και παράγουμε λόγο.
-. οι εκτελεστικές λειτουργίες → σχεδιασμός, λήψη αποφάσεων, επίλυση προβλημάτων, αναστολή παρορμήσεων και προσαρμογή της συμπεριφοράς.
-. ο χωροχρονικός προσανατολισμός → πού και πότε βρισκόμαστε και πώς προσανατολιζόμαστε.
Ένα απλό παράδειγμα
-. βλέπω ένα βότανο → αντίληψη.
-. αναγνωρίζω ότι είναι χαμομήλι → αναγνώριση/μνήμη.
-. θυμάμαι τις ιδιότητές του → ανάκληση μνήμης.
-. συγκρίνω αυτά που γνωρίζω με μια νέα πληροφορία → σκέψη.
-. αποφασίζω αν η πληροφορία είναι αξιόπιστη → κρίση/συλλογισμός.
Άρα, "γνωστική λειτουργία" δεν σημαίνει απλώς "σκέψη".
Η σκέψη είναι μία από τις γνωστικές λειτουργίες.
Ο όρος είναι πολύ ευρύτερος, αφορά σχεδόν ολόκληρο το σύστημα με το οποίο ο νους μας δέχεται πληροφορίες,
δημιουργεί γνώση και χρησιμοποιεί αυτή τη γνώση.
Και εδώ υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα φιλοσοφική λεπτομέρεια: η γνώση δεν είναι το ίδιο πράγμα με την πληροφορία.
Ένας εγκέφαλος μπορεί να δεχθεί μια πληροφορία χωρίς να την κατανοήσει,
να την αξιολογήσει ή να την ενσωματώσει στη γνώση του.
κείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia-boanologia.gr
επεξεργάζεται,
αποθηκεύει και χρησιμοποιεί πληροφορίες ώστε να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε.
Η λέξη γνωστική προέρχεται από το γιγνώσκω - δηλαδή γνωρίζω,
αναγνωρίζω,
κατανοώ.
Στις βασικές γνωστικές λειτουργίες περιλαμβάνονται:
-. η προσοχή → σε τι εστιάζουμε και τι αγνοούμε.
-. η αντίληψη → πώς ερμηνεύουμε τα ερεθίσματα των αισθήσεων.
-. η μνήμη → πώς κωδικοποιούμε, αποθηκεύουμε και ανακαλούμε πληροφορίες.
-. η μάθηση → πώς αποκτούμε νέα γνώση ή δεξιότητες.
-. η σκέψη και ο συλλογισμός → πώς συνδέουμε πληροφορίες και βγάζουμε συμπεράσματα.
-. η γλώσσα → πώς κατανοούμε και παράγουμε λόγο.
-. οι εκτελεστικές λειτουργίες → σχεδιασμός, λήψη αποφάσεων, επίλυση προβλημάτων, αναστολή παρορμήσεων και προσαρμογή της συμπεριφοράς.
-. ο χωροχρονικός προσανατολισμός → πού και πότε βρισκόμαστε και πώς προσανατολιζόμαστε.
Ένα απλό παράδειγμα
-. βλέπω ένα βότανο → αντίληψη.
-. αναγνωρίζω ότι είναι χαμομήλι → αναγνώριση/μνήμη.
-. θυμάμαι τις ιδιότητές του → ανάκληση μνήμης.
-. συγκρίνω αυτά που γνωρίζω με μια νέα πληροφορία → σκέψη.
-. αποφασίζω αν η πληροφορία είναι αξιόπιστη → κρίση/συλλογισμός.
Άρα, "γνωστική λειτουργία" δεν σημαίνει απλώς "σκέψη".
Η σκέψη είναι μία από τις γνωστικές λειτουργίες.
Ο όρος είναι πολύ ευρύτερος, αφορά σχεδόν ολόκληρο το σύστημα με το οποίο ο νους μας δέχεται πληροφορίες,
δημιουργεί γνώση και χρησιμοποιεί αυτή τη γνώση.
Και εδώ υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα φιλοσοφική λεπτομέρεια: η γνώση δεν είναι το ίδιο πράγμα με την πληροφορία.
Ένας εγκέφαλος μπορεί να δεχθεί μια πληροφορία χωρίς να την κατανοήσει,
να την αξιολογήσει ή να την ενσωματώσει στη γνώση του.
κείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia-boanologia.gr
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