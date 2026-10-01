





Με επιφάνεια 208 τ.μ., οροφές ύψους 3,30 μέτρων, τεράστια δωμάτια και πέντε πορσελάνινα τζάκια αυτό το διαμέρισμα στο Södermalm της Στοκχόλμης απέχει ασφαλώς πολύ από το μέσο σπίτι. Αποτελεί όμως ένα ιστορικό δείγμα κλασικής αρχιτεκτονικής του τέλους του 19ου αιώνα, με ξύλινα δάπεδα, περίτεχνες οροφές και ψηλές διπλές πόρτες που διαχωρίζουν τους ιδιαίτερα ευρύχωρους χώρους.





Η εσωτερική διαμόρφωση και διακόσμηση ακολουθούν τον κλασικό χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής και ενισχύουν ακόμη περισσότερο την αίσθηση εποχής.

Έπιπλα αντίκες, πίνακες, χαλιά, φωτιστικά και υφάσματα συνδυάζονται με τα αυθεντικά αρχιτεκτονικά στοιχεία του χώρου, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό σύνολο με έντονα κλασικό χαρακτήρα.







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