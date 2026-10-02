Η τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε με τον Alpha στην κορυφή. Με πρωτιά στην prime time, την πιο ισχυρή και ανταγωνιστική ζώνη, αλλά και στο σύνολο ημέρας ο Alpha κερδίζει από την αρχή της σεζόν, ολόκληρο το μήνα Σεπτέμβριο, την πρώτη θέση στην προτίμηση των τηλεθεατών.







Στην prime time (20:00-24:00), ο Alpha είναι πρώτος και στα δύο κοινά, με 15,2% στο σύνολο του πληθυσμού (ΣΚΑΪ 12,1%, MEGA 11,8%, ANT1 9,1%, STAR 8,0%, OPEN 4,7%, ERT1 3,5%) και 16,2% στο δυναμικό κοινό 18-54 (MEGA 12,7%, STAR 9,0%, ΣΚΑΪ 8,7%, ΑΝΤ1 7,6%, OPEN 3,9%, ΕΡΤ1 2,3%). Παράλληλα, κατακτά την πρώτη θέση και στο σύνολο ημέρας, σημειώνοντας 13,0% στο σύνολο του πληθυσμού (MEGA 12,7%, ΣΚΑΪ 12,0%, ΑΝΤ1 8,1%, STAR 7,5%, OPEN 7,0%, ΕΡΤ1 3,6%).







Μυθοπλασία ALPHA: Η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών

Στην καρδιά αυτής της δυναμικής βρίσκεται η Μυθοπλασία Alpha, που συνεχίζει μια παράδοση χρόνων και ξεκινά τη νέα σεζόν πρώτη σε όλα τα κοινά.

Με μια μεγάλη γκάμα σειρών, διαφορετικών ειδών και αφηγηματικών κόσμων, ο Alpha συνεχίζει την ισχυρή παράδοσή του στη μυθοπλασία. Κωμωδία, κοινωνικές ιστορίες και δραματικές σειρές συνθέτουν ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε διαφορετικά κοινά και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τηλεοπτικής αφήγησης.







«Το Σόι σου», «Μπαμπά σ’ αγαπώ», «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια και «Φόνοι στο Καμπαναριό» δίνουν από την αρχή της σεζόν ισχυρό στίγμα στην prime time του Alpha, με τη μυθοπλασία να καταγράφει καθολική πρωτιά τόσο στο σύνολο του πληθυσμού όσο και στο δυναμικό κοινό 18-54.







Και στη συνέχεια διευρύνεται ακόμη περισσότερο το αποτύπωμα της Μυθοπλασίας Alpha. Περισσότερες ιστορίες, νέοι ήρωες και σειρές έρχονται να εμπλουτίσουν έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες του προγράμματός του, διαμορφώνοντας ένα μυθοπλαστικό σύμπαν που επενδύει στη διαφορετικότητα των ειδών, στα πρόσωπα και κυρίως στις ιστορίες.







«ΡΙΦΙΦΙ»: Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες μυθοπλασίας των τελευταίων ετών







Το «Ριφιφί» αναδείχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες μυθοπλασίας των τελευταίων ετών στην ελληνική τηλεόραση, κατακτώντας την κορυφή μεταξύ των σειρών event στο δυναμικό κοινό και προσεγγίζοντας κατά μέσο όρο 1,67 εκατ. διαφορετικούς τηλεθεατές σε κάθε επεισόδιο.







Η μεγάλη απήχηση της σειράς αποτυπώθηκε και στα υψηλά μερίδια τηλεθέασης, με 29,3% στο δυναμικό κοινό 18-54 και ακόμη υψηλότερες επιδόσεις σε επιμέρους ηλικιακές ομάδες. Το «Ριφιφί» κατάφερε έτσι να προσεγγίσει ένα ευρύ φάσμα τηλεθεατών και να διαγράψει μια σταθερά ισχυρή πορεία σε όλη τη διάρκεια της προβολής του.







Η πορεία αυτή κορυφώθηκε με το μεγάλο φινάλε, το οποίο ξεπέρασε το 1 εκατ. τηλεθεατές, κατέγραψε reach περίπου 1,67 εκατ. ατόμων και σημείωσε 29,7% μερίδιο στο σύνολο κοινού, 34,1% στο δυναμικό κοινό 18-54 ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό (Γ 25-44) 40,6%, ολοκληρώνοντας με ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες μυθοπλασίας του Alpha.







Ο ALPHA ξεκινά τη νέα σεζόν από την κορυφή και συνεχίζει με ένα πρόγραμμα που έχει στο κέντρο του τη μυθοπλασία, την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.







Alpha News στην κορυφή τον Σεπτέμβριο

Τον Alpha εμπιστεύθηκαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους και τον Σεπτέμβριο.







Με ποσοστό 14% στο σύνολο του πληθυσμού και 12,1% στο δυναμικό κοινό, το Κεντρικό Δελτίο του Σαββατοκύριακου με τη Μαρία Νικόλτσιου κατέκτησε την κορυφή (ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης).







Και το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων κατέκτησε την πρώτη θέση, με ποσοστό 15,6% στο δυναμικό κοινό Δευτέρα έως Κυριακή, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης. Στην πρώτη θέση το Μεσημεριανό Δελτίο από Δευτέρα έως Παρασκευή με τη Μίνα Βάρσου και την Έφη Μπαρμπάτση και ποσοστό 16,7% στο δυναμικό κοινό. Πρωτιά και το Σαββατοκύριακο με τον Χρύσανθο Κοσελόγλου και τον Σταύρο Μονεμβασιώτη και ποσοστό 13,3% στο δυναμικό κοινό.

Πηγή: tvnea.com