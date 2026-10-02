Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με τις οδηγίες για την εποχική γρίπη και τον αντιγριπικό εμβολιασμό περιόδου 2026-2027.

Σας ενημερώνουμε ότι στο Μητρώο Αντιγριπικού Εμβολιασμού ενεργοποιήθηκε η επιλογή «Νέας Διενέργειας Χωρίς Ιατρική Συνταγή» και οι φαρμακοποιοί μπορούν να καταχωρούν στην πλατφόρμα τους αντιγριπικούς εμβολιασμούς ενηλίκων που διενεργούν.

Για τις ηλεκτρονικές συνταγές αντιγριπικών εμβολίων οι οποίες έχουν εκδοθεί από ιατρούς τονίζουμε, ότι εφόσον ο φαρμακοποιός διενεργήσει τον αντιγριπικό εμβολιασμό, οφείλει να το καταχωρήσει στο Εθνικό Μητρώο του Αντιγριπικού Εμβολιασμού και τα προγράμματα φαρμακείου έχουν ενημερωθεί ώστε να διευκολύνουν με σχετικό ερώτημα το φαρμακοποιό κατά την εκτέλεση της συνταγής.

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