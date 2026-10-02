2026-10-02 11:11:50
Φωτογραφία για Παραμένει ερμητικά κλειστή η σιδηροδρομική στάση Νέου Παντελεήμονα – Το έργο άρχισε το… 2021.
Από το 2014 που ανακοινώθηκε, το έργο ξεκίνησε το 2021, ωστόσο εν έτει 2026 ακόμη δεν δόθηκε προς χρήσηΈχει αποκτήσει μορφή, έχει απορροφήσει δημόσιους πόρους, έχει παρουσιαστεί ως έργο πνοής, όμως η νέα σιδηροδρομική στάση του Νέου Παντελεήμονα Πιερίας παραμένει ερμητικά κλειστή.Μια κρίσιμη υποδομή για την περιοχή, η οποία δημοπρατήθηκε το 2020 και συμβασιοποιήθηκε το 2021 με ορίζοντα sidirodromikanea
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