2026-10-02 10:59:02
Φωτογραφία για ΠΡΟΣΟΧΗ – Νέες διευθύνσεις αποστολής λογαριασμών | ΕΛΔΑΠ Αθηνών & ΑΤΠΣΥΤΕ



Όπως μας ενημερώνει ο ΠΦΣ με επιστολές του (δείτε εδώ και εδώ), δύο αλλαγές στις διευθύνσεις αποστολής λογαριασμών και δικαιολογητικών που αφορούν φαρμακεία γνωστοποιήθηκαν από το ΕΛΔΑΠ Αθηνών και το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε..





ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι συνάδελφοι θα πρέπει να ελέγξουν τη διεύθυνση πριν από κάθε νέα αποστολή φακέλου, καθώς οι αλλαγές δεν αφορούν με τον ίδιο τρόπο όλες τις περιοχές και όλους τους φορείς.

1. ΕΛΔΑΠ ΑΘΗΝΑΣ – Νέα διεύθυνση από 15 Οκτωβρίου 2026

Το ΕΛΔΑΠ ΑΘΗΝΑΣ ενημερώνει τα φαρμακεία που έχουν σύμβαση με το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) και αποστέλλουν τα δικαιολογητικά των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης στο ΕΛΔΑΠ Αθηνών ότι....



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