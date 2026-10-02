Το Μεσογειακό στυλ αντλεί τα βασικά χαρακτηριστικά του από το κλίμα και τον τρόπο ζωής των περιοχών γύρω από τη Μεσόγειο. Φυσικά υλικά, γήινες αποχρώσεις, άπλετο φως και μια ανεπιτήδευτη διακόσμηση δημιουργούν φωτεινούς και φιλόξενους χώρους, με άμεση σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον.

Τι χαρακτηρίζει το Μεσογειακό στυλ

Το Μεσογειακό στυλ δεν αποτελεί ένα ενιαίο διακοσμητικό πρότυπο. Τα ελληνικά νησιά, η νότια Ιταλία και Ισπανία, η Προβηγκία και οι ακτές της βόρειας Αφρικής έχουν διαφορετικές αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές παραδόσεις. Παρά τις διαφορές τους, μοιράζονται ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά, διαμορφωμένα από τις κλιματικές συνθήκες, τα διαθέσιμα τοπικά υλικά και τη ζωή κοντά στη θάλασσα και την ύπαιθρο.

Οι χώροι έχουν συνήθως απλές γραμμές και επιφάνειες στις οποίες η πέτρα, το ξύλο, ο σοβάς και το κεραμικό διατηρούν την υφή και τις φυσικές ατέλειές τους. Το αποτέλεσμα δεν βασίζεται στην απόλυτη ομοιομορφία ούτε στην εικόνα μιας άψογης, αυστηρά οργανωμένης διαμόρφωσης. Μικρές ατέλειες, χειροποίητα στοιχεία και αντικείμενα διαφορετικής προέλευσης εντάσσονται φυσικά στο σύνολο.

Ο χαρακτήρας του στυλ διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή. Η ελληνική εκδοχή είναι συνήθως πιο λιτή και φωτεινή, ενώ στην Ιταλία, την Ισπανία και τη νότια Γαλλία συναντώνται περισσότεροι θερμοί γήινοι τόνοι και εντονότερη παρουσία ξύλου και τερακότας. Στις βορειοαφρικανικές επιρροές τα χρώματα, τα μοτίβα και τα διακοσμητικά κεραμικά αποκτούν μεγαλύτερη ένταση.

Χρώματα, υλικά και υφές

Η μεσογειακή παλέτα είναι πολύ πιο πλούσια από τον χαρακτηριστικό συνδυασμό λευκού και μπλε, με τον οποίο συχνά ταυτίζεται το συγκεκριμένο στυλ. Θερμά λευκά, αποχρώσεις της άμμου και της πέτρας, ώχρα, τερακότα, καφέ και πράσινο της ελιάς δημιουργούν τη βασική χρωματική γκάμα, ενώ το μπλε εμφανίζεται συμπληρωματικά τόσο σε απαλούς όσο και πολύ βαθύτερους τόνους.

Πολλά από αυτά τα χρώματα δεν προστίθενται απλώς διακοσμητικά αλλά προκύπτουν από τα ίδια τα υλικά. Η τερακότα στα δάπεδα και τα κεραμικά, οι αποχρώσεις της φυσικής πέτρας, τα διαφορετικά ξύλα και οι σοβατισμένες επιφάνειες δημιουργούν χρώμα και υφή ταυτόχρονα. Έτσι ακόμη και μια σχετικά περιορισμένη παλέτα αποκτά βάθος χωρίς να χρειάζεται πολλά διαφορετικά μοτίβα ή έντονες χρωματικές αντιθέσεις.

Λινό και βαμβάκι ταιριάζουν φυσικά σε κουρτίνες, καλύμματα και μαξιλάρια, ενώ ψάθα και άλλες φυτικές ίνες εμφανίζονται σε καθίσματα, φωτιστικά, καλάθια και μικρότερα αντικείμενα. Η διαφορετική υφή αυτών των επιφανειών είναι σημαντικότερη από την ποσότητα των διακοσμητικών στοιχείων.

Έπιπλα και διακοσμητικά στοιχεία

Τα έπιπλα ακολουθούν κατά κανόνα απλές και άνετες γραμμές. Ένα στιβαρό ξύλινο τραπέζι, καρέκλες από ξύλο ή με πλεκτά στοιχεία, άνετα καθίσματα με λινές και βαμβακερές επενδύσεις και μικρότερα κομμάτια με χειροποίητη ή ελαφρά παλαιωμένη όψη συνθέτουν χώρους με ανεπιτήδευτο και οικείο χαρακτήρα.

Κεραμικά, υφαντά, καλάθια και ξύλινα αντικείμενα συμπληρώνουν τη διακόσμηση, ενώ ανάλογα με την τοπική επιρροή εμφανίζονται σφυρήλατο μέταλλο, διακοσμητικά πλακίδια και εντονότερα μοτίβα. Δεν χρειάζεται όμως όλα αυτά να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο, καθώς η έντονη συγκέντρωση χαρακτηριστικών στοιχείων μιας συγκεκριμένης περιοχής μετατοπίζει το αποτέλεσμα από το ευρύτερο Μεσογειακό στυλ προς το παραδοσιακό τοπικό της ύφος

Το Μεσογειακό στυλ γίνεται εύκολα υπερβολικά θεματικό όταν επιχειρούμε να το δημιουργήσουμε αποκλειστικά με αντικείμενα που «θυμίζουν Μεσόγειο». Λίγα κεραμικά ή ένα ψάθινο φωτιστικό δεν καθορίζουν από μόνα τους το ύφος. Η συνολική αίσθηση προκύπτει κυρίως από τον συνδυασμό των επιφανειών, των επίπλων, των υφασμάτων και των χρωμάτων.

Φως και σχέση εσωτερικού–εξωτερικού χώρου

Στη μεσογειακή κατοικία το εσωτερικό και το εξωτερικό δεν λειτουργούν ως δύο εντελώς ανεξάρτητοι κόσμοι. Αυλές, βεράντες, πέργκολες, μπαλκονόπορτες και μεγάλα ανοίγματα επιτρέπουν στην καθημερινή ζωή να μεταφέρεται εύκολα από τον έναν χώρο στον άλλο, ενώ η σκίαση προστατεύει από την έντονη ηλιοφάνεια.

Αυτή η σχέση επηρεάζει και τη διακόσμηση. Παρόμοια υλικά και χρώματα μέσα και έξω, φυτά κοντά στα ανοίγματα, φυσικά υφάσματα και όσο γίνεται ανεμπόδιστο φυσικό φως δημιουργούν οπτική συνέχεια. Ακόμη και σε ένα διαμέρισμα χωρίς αυλή ή μεγάλη βεράντα, η σύνδεση με τον εξωτερικό χώρο ενισχύεται όταν τα ανοίγματα παραμένουν οπτικά ελεύθερα και η διαμόρφωση αξιοποιεί το φυσικό φως αντί να το περιορίζει.

Το Μεσογειακό στυλ στο σύγχρονο σπίτι

Ένα σημερινό σπίτι δεν χρειάζεται να αντιγράψει την αρχιτεκτονική μιας παραδοσιακής μεσογειακής κατοικίας για να αποκτήσει στοιχεία αυτού του ύφους. Καμάρες, χτιστά έπιπλα ή άλλες έντονα χαρακτηριστικές κατασκευές δείχνουν φυσικές όταν αποτελούν μέρος της αρχιτεκτονικής, όχι όταν προστίθενται απλώς για να δημιουργήσουν συγκεκριμένη διακοσμητική εικόνα.





Σε έναν σύγχρονο χώρο αρκούν πολύ λιγότερα: ένα ξύλινο τραπέζι, κεραμικά, λινά υφάσματα, ένα δάπεδο ή μια επιφάνεια με φυσική υφή και μια παλέτα βασισμένη σε θερμά λευκά και γήινες αποχρώσεις. Καθαρές γραμμές και σύγχρονα έπιπλα συνδυάζονται χωρίς δυσκολία με τέτοια στοιχεία, διατηρώντας το αποτέλεσμα σημερινό.

Το ζητούμενο δεν είναι να αναπαραχθεί η εικόνα ενός ελληνικού νησιώτικου, ενός ισπανικού ή ενός ιταλικού σπιτιού, αλλά να αξιοποιηθούν βασικά στοιχεία της μεσογειακής αισθητικής — τα φυσικά υλικά, το χρώμα, το φως και η απλότητα — με τρόπο που ταιριάζει στην αρχιτεκτονική και στον χαρακτήρα του κάθε χώρου.



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