Με δυναμική άνοδο ξεκίνησε η τηλεοπτική σεζόν για τον Ενημερωτικό Τομέα του OΡΕΝ, του πιο αξιόπιστου Μέσου στην Ελλάδα σύμφωνα με διεθνή έρευνα του Reuters και του Πανεπιστημίου Οξφόρδης.Ειδικότερα:-- Το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων με την Εύα Αντωνοπούλου ανέβηκε στο 10% (250,000 τηλεθεατές) από 8,8% τον Σεπτέμβριο 2025. Σε ορισμένες ηλικιακές ομάδες ξεπέρασε και το 16%.-- Η καθημερινή εκπομπή "Ώρα Ελλάδος" με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά αύξησε το ποσοστό της στο 13,6% από 12,4% τον Σεπτέμβριο 2025. Σε επιμέρους ηλικιακά κοινά έφτασε και 19%.-- Το "10 Παντού" με τον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου ανέβηκε στο 13% από 8,7% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Σε ορισμένες ηλικιακές ομάδες ξεπέρασε το 19%.-- Το μεσημεριανό δελτίο Ειδήσεων με τη Λίνα Δρούγκα αύξησε την απήχησή του στο 10% (από 9,4 πέρυσι τον Σεπτέμβριο), ενώ έφτασε και 16% σε κάποιες ηλικιακές κατηγορίες.-- Η καθημερινή απογευματινή εκπομπή "Καθαρές κουβέντες" με τον Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου ανέβηκε στο 9,5% (από 6,6% τον Σεπτέμβριο 2025), ενώ ξεπέρασε και το 16% σε κάποιες ηλικιακές ομάδες.-- Η πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου "Τώρα Μαζί" με τον Χρήστο Τσιγουρή και τη Χρύσα Φώσκολου αύξησε την απήχησή της στο 13,1% από 11,6% τον περσινό Σεπτέμβριο. Σε ορισμένες ηλικιακές κατηγορίες ξεπέρασε το 18%-- Το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του Σαββατοκύριακου με τη Ματίνα Παπαδέα ανέβηκε στο 8,1% από 6,7% πέρυσι.-- Η εβδομαδιαία εκπομπή διεθνών και διπλωματικών θεμάτων "Status Quo" με Έφη Κουτσοκώστα, Αργύρη Ντινόπουλο, Μαρία Ζαχαράκη, Μαρία Αρώνη, Παντελή Βαλασόπουλο ανέβηκε στο 6% (από 5,5% πέρυσι τον Σεπτέμβριο) και σε ορισμένες ηλικιακές ομάδες ξεπέρασε το 9%.-- Η δις εβδομαδιαία εκπομπή "Limit Up" με Γιάννη Φώσκολο και Αντώνη Κρητικό ανέβηκε στο 6% (130,000 τηλεθεατές) από 5,5%, ενώ σε ορισμένα κοινά έφτασε το 9%.Πηγή: tvnea.com