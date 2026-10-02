2026-10-02 13:06:35
Φωτογραφία για Ανοδικό ξεκίνημα για τον Ενημερωτικό Τομέα του OΡΕΝ
Με δυναμική άνοδο ξεκίνησε η τηλεοπτική σεζόν για τον Ενημερωτικό Τομέα του OΡΕΝ, του πιο αξιόπιστου Μέσου στην Ελλάδα σύμφωνα με διεθνή έρευνα του Reuters και του Πανεπιστημίου Οξφόρδης. 

Ειδικότερα:

-- Το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων με την Εύα Αντωνοπούλου ανέβηκε στο 10% (250,000 τηλεθεατές) από 8,8% τον Σεπτέμβριο 2025. Σε ορισμένες ηλικιακές ομάδες ξεπέρασε και το 16%.

-- Η καθημερινή εκπομπή "Ώρα Ελλάδος" με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά αύξησε το ποσοστό της στο 13,6% από 12,4% τον Σεπτέμβριο 2025. Σε επιμέρους ηλικιακά κοινά έφτασε και 19%.

-- Το "10 Παντού" με τον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου ανέβηκε στο 13% από 8,7% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Σε ορισμένες ηλικιακές ομάδες ξεπέρασε το 19%.

-- Το μεσημεριανό δελτίο Ειδήσεων με τη Λίνα Δρούγκα αύξησε την απήχησή του στο 10% (από 9,4 πέρυσι τον Σεπτέμβριο), ενώ έφτασε και 16% σε κάποιες ηλικιακές κατηγορίες.


-- Η καθημερινή απογευματινή εκπομπή "Καθαρές κουβέντες" με τον Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου ανέβηκε στο 9,5% (από 6,6% τον Σεπτέμβριο 2025), ενώ ξεπέρασε και το 16% σε κάποιες ηλικιακές ομάδες.

-- Η πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου "Τώρα Μαζί" με τον Χρήστο Τσιγουρή και τη Χρύσα Φώσκολου αύξησε την απήχησή της στο 13,1% από 11,6% τον περσινό Σεπτέμβριο. Σε ορισμένες ηλικιακές κατηγορίες ξεπέρασε το 18%

-- Το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του Σαββατοκύριακου με τη Ματίνα Παπαδέα ανέβηκε στο 8,1% από 6,7% πέρυσι.

-- Η εβδομαδιαία εκπομπή διεθνών και διπλωματικών θεμάτων "Status Quo" με Έφη Κουτσοκώστα, Αργύρη Ντινόπουλο, Μαρία Ζαχαράκη, Μαρία Αρώνη, Παντελή Βαλασόπουλο ανέβηκε στο 6% (από 5,5% πέρυσι τον Σεπτέμβριο) και σε ορισμένες ηλικιακές ομάδες ξεπέρασε το 9%.

-- Η δις εβδομαδιαία εκπομπή "Limit Up" με Γιάννη Φώσκολο και Αντώνη Κρητικό ανέβηκε στο 6% (130,000 τηλεθεατές) από 5,5%, ενώ σε ορισμένα κοινά έφτασε το 9%.

Πηγή: tvnea.com
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