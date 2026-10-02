Νέα πολύχρωμη εμφάνιση για χιλιάδες σιδηροδρομικούς σε Λονδίνο και Νοτιοανατολική Αγγλία – οι παλιές στολές προσφέρονται σε ευάλωτες ομάδες.

2026-10-02 17:39:02

Χιλιάδες υπάλληλοι των σιδηροδρόμων σε όλο το Λονδίνο και τη Νοτιοανατολική Αγγλία φορούν μια νέα, πολύχρωμη εμφάνιση – με τις παλιές τους στολές να προορίζονται για να βοηθήσουν άτομα που αναζητούν εργασία, μαθητές και άστεγους.Περισσότεροι από 5.000 υπάλληλοι σε όλες τις εταιρείες Southern, Thameslink, Gatwick Express και Great Northern έχουν εξοπλιστεί με νέες πρακτικές στολές, σχεδιασμένες να sidirodromikanea

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