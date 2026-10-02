2026-10-02 06:54:59
Φωτογραφία για Συντάξεις: Το 2030 οι αλλαγές στα όρια ηλικίας – Τι θα αλλάξει, ποιοι θα χάσουν.
Άνοιξε η συζήτηση για αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με πιθανότερη χρονιά το 2030.Οι αλλαγές προβλέπονται σε ψηφισμένη διάταξη του νόμου 3865/2010 που λέει ότι από το 2021 και ανά τρία χρόνια τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης συνδέονται με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής μετά το 65ο έτος. Η ρήτρα του προσδόκιμου ζωής σημαίνει ότι όσο ανεβαίνουν τα χρόνια ζωής μετά τα 65 τόσο κατ’ sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ποιο μεταφορικό μέσο προτιμούν οι Έλληνες;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ποιο μεταφορικό μέσο προτιμούν οι Έλληνες;
Η ΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ CHIP ΑΝΑΤΡΕΠΕΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΕ smartphones και Η/Υ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η ΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ CHIP ΑΝΑΤΡΕΠΕΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΕ smartphones και Η/Υ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Συντάξεις: Το 2030 οι αλλαγές στα όρια ηλικίας – Τι θα αλλάξει, ποιοι θα χάσουν.
Συντάξεις: Το 2030 οι αλλαγές στα όρια ηλικίας – Τι θα αλλάξει, ποιοι θα χάσουν.
«Στούντιο 4»: Προβληματισμός στην ΕΡΤ για την πορεία της εκπομπής – Οι αλλαγές που εξετάζονται
«Στούντιο 4»: Προβληματισμός στην ΕΡΤ για την πορεία της εκπομπής – Οι αλλαγές που εξετάζονται
Σύνταξη: Ποιοι βγαίνουν πριν από τα 62 στο Δημόσιο [πίνακες].
Σύνταξη: Ποιοι βγαίνουν πριν από τα 62 στο Δημόσιο [πίνακες].
Prime Time: Οι μεγάλες αλλαγές από τον Οκτώβριο – Νέες σειρές και πρεμιέρες στα κανάλια
Prime Time: Οι μεγάλες αλλαγές από τον Οκτώβριο – Νέες σειρές και πρεμιέρες στα κανάλια
Η ανάπτυξη του ETCS στην Ευρωπαϊκή Ένωση απέχει πολύ από τον στόχο του 2030.
Η ανάπτυξη του ETCS στην Ευρωπαϊκή Ένωση απέχει πολύ από τον στόχο του 2030.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μπρουνέρα. Ένα πολύ όμορφο φυτό για σκιερά σημεία
Μπρουνέρα. Ένα πολύ όμορφο φυτό για σκιερά σημεία
Η διαχρονική γοητεία της κλασικής αρχιτεκτονικής
Η διαχρονική γοητεία της κλασικής αρχιτεκτονικής
Μαθαίνω - τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε
Μαθαίνω - τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε "γνωστική λειτουργία"
Hellenic Train : Με καθυστέρηση 134 λεπτών το δρομολόγιο IC56 για Θεσσαλονίκη.
Hellenic Train : Με καθυστέρηση 134 λεπτών το δρομολόγιο IC56 για Θεσσαλονίκη.
Α. Τζιτζικώστας: Κοινό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, για τον οδικό και σιδηροδρομικό άξονα Αιγαίου – Μαύρης Θάλασσας.
Α. Τζιτζικώστας: Κοινό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, για τον οδικό και σιδηροδρομικό άξονα Αιγαίου – Μαύρης Θάλασσας.