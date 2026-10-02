2026-10-02 17:22:04
Φωτογραφία για ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΤΟ FREEGR FORUM ΜΕ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

 



Το Freegr Network (freegr.gr) έχει ανανεώσει το περιεχόμενο και τη θεματολογία του, πλαισιωμένο από νέα ομάδα συντακτών και καθημερινή αρθρογραφία γύρω από την τεχνολογία, το διαδίκτυο και την επικαιρότητα.

https://freegr.forumgreek.com/

Κύριες θεματικές κατηγορίες και πρόσφατη αρθρογραφία:

Τεχνολογία & Λειτουργικά Συστήματα:

Οδηγοί και χρήσιμες εντολές CMD για τα Windows.

Παραμετροποίηση και ρυθμίσεις Taskbar στα Windows 11.

Νέα για επεξεργαστές, κάρτες γραφικών και gaming.

Smartphones & Gadgets:

Αναλύσεις για την αγορά των αναδιπλούμενων συσκευών (foldables).

Θέματα που αφορούν τα δικαιώματα επισκευής (Right to Repair) και τα ανταλλακτικά συσκευών.

Internet & Ψηφιακή Ασφάλεια:

Ενημερώσεις για τηλεφωνικές απάτες μέσω AI και κλωνοποίησης φωνής.

Έρευνες για τα Fake News στα social media και την ψηφιακή παιδεία.

Ρεπορτάζ για τις οπτικές ίνες (FTTH) και τον ανταγωνισμό των παρόχων στην Ελλάδα.

Ελληνική & Διεθνής Επικαιρότητα:

Ειδήσεις γύρω από τη ζώνη Σένγκεν, βιομετρικούς ελέγχους και ψηφιακές μεταρρυθμίσεις.

Οικονομικά και φορολογικά θέματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο.



Freegr network blog- News about pc, technology.
freegr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Επέκταση Σχεδίου Πόλης Αστακού: Τα πραγματικά δεδομένα και οι αναγκαίες διαδικασίες».
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Επέκταση Σχεδίου Πόλης Αστακού: Τα πραγματικά δεδομένα και οι αναγκαίες διαδικασίες».
Νέα πολύχρωμη εμφάνιση για χιλιάδες σιδηροδρομικούς σε Λονδίνο και Νοτιοανατολική Αγγλία – οι παλιές στολές προσφέρονται σε ευάλωτες ομάδες.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νέα πολύχρωμη εμφάνιση για χιλιάδες σιδηροδρομικούς σε Λονδίνο και Νοτιοανατολική Αγγλία – οι παλιές στολές προσφέρονται σε ευάλωτες ομάδες.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το Cash or Trash και η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους
Το Cash or Trash και η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους
Το «The Chase» επιστρέφει ανανεωμένο για έκτη συνεχή σεζόν
Το «The Chase» επιστρέφει ανανεωμένο για έκτη συνεχή σεζόν
Γιώργος Λιάγκας: Πρεμιέρα για «Το Πρωινό» με ανανεωμένο πλατό και νέα ομάδα
Γιώργος Λιάγκας: Πρεμιέρα για «Το Πρωινό» με ανανεωμένο πλατό και νέα ομάδα
ΚΑΝΤΕ ΣΑΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑ UPDATES ΚΑΙ FREEGR TIPS
ΚΑΝΤΕ ΣΑΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑ UPDATES ΚΑΙ FREEGR TIPS
Νέο ανανεωμένο αθλητικό δελτίο στο OPEN
Νέο ανανεωμένο αθλητικό δελτίο στο OPEN
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Κρίνο και Αγκάθι»: Σε νέο ραντεβού από τη Δευτέρα
«Κρίνο και Αγκάθι»: Σε νέο ραντεβού από τη Δευτέρα
Πέτρος Λαζαρίδης: «Εργάστηκα στον σιδηρόδρομο σε σταθμούς του Έβρου και της Θεσσαλονίκης».
Πέτρος Λαζαρίδης: «Εργάστηκα στον σιδηρόδρομο σε σταθμούς του Έβρου και της Θεσσαλονίκης».
Ανοδικό ξεκίνημα για τον Ενημερωτικό Τομέα του OΡΕΝ
Ανοδικό ξεκίνημα για τον Ενημερωτικό Τομέα του OΡΕΝ
Παρασκευή, 2/10/2026: Εργασίες ημέρας
Παρασκευή, 2/10/2026: Εργασίες ημέρας
ΠΦΣ: «Αντιγριπικός Εμβολιασμός περιόδου 2026-2027»
ΠΦΣ: «Αντιγριπικός Εμβολιασμός περιόδου 2026-2027»