Το Freegr Network (freegr.gr) έχει ανανεώσει το περιεχόμενο και τη θεματολογία του, πλαισιωμένο από νέα ομάδα συντακτών και καθημερινή αρθρογραφία γύρω από την τεχνολογία, το διαδίκτυο και την επικαιρότητα.

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Κύριες θεματικές κατηγορίες και πρόσφατη αρθρογραφία:

Τεχνολογία & Λειτουργικά Συστήματα:

Οδηγοί και χρήσιμες εντολές CMD για τα Windows.

Παραμετροποίηση και ρυθμίσεις Taskbar στα Windows 11.

Νέα για επεξεργαστές, κάρτες γραφικών και gaming.

Smartphones & Gadgets:

Αναλύσεις για την αγορά των αναδιπλούμενων συσκευών (foldables).

Θέματα που αφορούν τα δικαιώματα επισκευής (Right to Repair) και τα ανταλλακτικά συσκευών.

Internet & Ψηφιακή Ασφάλεια:

Ενημερώσεις για τηλεφωνικές απάτες μέσω AI και κλωνοποίησης φωνής.

Έρευνες για τα Fake News στα social media και την ψηφιακή παιδεία.

Ρεπορτάζ για τις οπτικές ίνες (FTTH) και τον ανταγωνισμό των παρόχων στην Ελλάδα.

Ελληνική & Διεθνής Επικαιρότητα:

Ειδήσεις γύρω από τη ζώνη Σένγκεν, βιομετρικούς ελέγχους και ψηφιακές μεταρρυθμίσεις.

Οικονομικά και φορολογικά θέματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο.

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