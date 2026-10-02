2026-10-02 08:37:50
Φωτογραφία για ΟΣΕ: Σχέδιο για επενδύσεις 2,4 δισ., ενώ έρχονται οι Γερμανοί της Deutsche Bahn.
Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος σχεδιάζουν επενδύσεις 2,4 δισ. και υποδέχονται τους Γερμανούς της Deutsche Bahn που θα αναλάβουν τον μετασχηματισμό της εταιρείας.Επενδύσεις άνω των 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ στον ελληνικό σιδηρόδρομο δρομολογεί ο νέος ΟΣΕ, ενώ στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό προστίθενται νέα έργα 1,1 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των 15ετών SLAs συντήρησης. Εντωμεταξύ, την πόρτα του sidirodromikanea
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