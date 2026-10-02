ΟΣΕ: Σχέδιο για επενδύσεις 2,4 δισ., ενώ έρχονται οι Γερμανοί της Deutsche Bahn.

2026-10-02 08:37:50
Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος σχεδιάζουν επενδύσεις 2,4 δισ. και υποδέχονται τους Γερμανούς της Deutsche Bahn που θα αναλάβουν τον μετασχηματισμό της εταιρείας.Επενδύσεις άνω των 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ στον ελληνικό σιδηρόδρομο δρομολογεί ο νέος ΟΣΕ, ενώ στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό προστίθενται νέα έργα 1,1 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των 15ετών SLAs συντήρησης. Εντωμεταξύ, την πόρτα του sidirodromikanea
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