2026-10-02 19:17:02

Πλήθος επιβατών στη δωρεάν δοκιμαστική λειτουργία της γραμμής 12 στο Νίνγκμπο – Το τρένο αναπτύσσει ταχύτητα έως 160 χλμ./ώρα και προσφέρει πανοραμική θέα στον κόλπο ΣιανγκσάνΜεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των επιβατών για τη νέα γραμμή 12 του σιδηροδρομικού δικτύου του Νίνγκμπο στην Κίνα, η οποία πραγματοποιεί δωρεάν δοκιμαστικά δρομολόγια και έχει ήδη κερδίσει το προσωνύμιο «μετρό με θέα στη θάλασσα sidirodromikanea

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