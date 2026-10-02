Αποκατάσταση κυκλοφορίας και ηλεκτροδότησης στα τμήματα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος και Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος.

2026-10-02 19:17:02

Σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, στις 06:47 αποκαταστάθηκαν η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος.Αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.Σε προηγούμενη ανακοίνωση η Hellenic Train ανέφερε: Η Hellenic sidirodromikanea

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