2026-10-02 19:40:40
Φωτογραφία για Το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει για 11η χρονιά στον ΑΝΤ1! - Ποιοι θα ειναι οι πρώτοι καλεσμένοι;
Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, και κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ανοίγει ξανά την πόρτα του πλατό του «The 2Night Show» για να κάνει τα βράδια μας μοναδικά απολαυστικά.

Στις 2 πρώτες εκπομπές της φετινής σεζόν, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει την Κλέλια Ρένεση, τον Γιάννη Τσορτέκη, τον Λάκη Γαβαλά, τον Γιάννη Κατινάκη και τον Κωνσταντίνο Λοΐζου και μοιράζεται μαζί μας ενδιαφέρουσες συζητήσεις γεμάτες αυθορμητισμό, χιούμορ, αποκαλύψεις, αλλά και… απρόβλεπτες στιγμές.

Το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου έρχεται για άλλη μία χρονιά με ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, χιουμοριστικά βίντεο, παιχνίδια, μουσική, ξεχωριστές δοκιμασίες και αναπάντεχες συναντήσεις για να μας κρατάει την καλύτερη νυχτερινή συντροφιά.

Για 11η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Πρεμιέρα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 24:00 στον ΑΝΤ1.

Πηγή: tvnea.com
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