Η κάμερα της «Super Κατερίνα» και ο Χάρης Χρονόπουλος συνάντησαν τη Ναταλία Γερμανού και τους συνεργάτες της, λίγο μετά την πρεμιέρα του «Καλύτερα δε γίνεται». Η παρουσιάστρια μίλησε για το άγχος που εξακολουθεί να τη συνοδεύει σε κάθε πρεμιέρα, παρά τα 30 χρόνια της στην τηλεόραση, για τα νέα πρόσωπα της εκπομπής, αλλά και για τις απώλειες που τη σημάδεψαν και συχνά βρίσκουν τον δρόμο τους στους στίχους της.Για το άγχος της πρεμιέρας: «Χρειάζομαι 1-2 σαββατοκύριακα μετά την πρεμιέρα για να χαλαρώσω. Και κρατάει αυτό εννέα χρόνια. Το άγχος είναι ίδιο. Τι εννιά; Βρίσκομαι 30 χρόνια στην τηλεόραση και το άγχος παραμένει».Για τους νέους συνεργάτες της: «Είμαι ενθουσιασμένη με τους νέους συνεργάτες της εκπομπής. Είναι υπέροχοι όλοι τους, ενσωματώθηκαν πάρα πολύ γρήγορα… Πιστεύω πάρα πολύ στους νέους ανθρώπους και θεωρώ ότι είναι ανανέωση για μια εκπομπή».Για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Θέλαμε να τον έχουμε μαζί μας, γι’ αυτό διαλέξαμε να βάλουμε τη φωτογραφία του Γιώργου στο πλατό. Επιλέξαμε αυτή τη φωτογραφία την καλοκαιρινή του, την ωραία, την κρητική που αποτυπώνει την κρητική του την ψυχούλα και θα είναι μαζί μας… Δεν μπορώ να “χωνέψω” ακόμα την απώλειά του και δεν ξέρω εάν θα το χωνέψω ποτέ, κυρίως για την αδικία, για το ξαφνικό, για το απότομο. Είμαι πάρα πολύ λυπημένη για το χαμό του».Για τον χωρισμό και την απώλεια: «Ο πόνος του χωρισμού και η απώλεια πάντα με εμπνέουν να γράφω τραγούδια. Το να φεύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή σου και να τον χάνεις, βίαια και απότομα… όπως φέτος έχασα τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον Δημήτρη Κόκοτα, αλλά και τον φίλο μου Λορέντζο Καρριέρε... Η απώλεια είναι κάτι που αποτυπώνω πολύ συχνά... Μπορεί να είναι η απώλεια ενός ανθρώπου… Πιο εύκολα γράφω λυπητερά παρά χαρούμενα τραγούδια. Δεν είμαι πολύ καλή στα χαρούμενα τραγούδια… Όταν γράφω ένα τραγούδι, σκέφτομαι την Άννα Βίσση».Η ομάδα του «Καλύτερα δε γίνεται» στην εκπομπή «Super Κατερίνα»Στην κάμερα της «Super Κατερίνα» μίλησαν και οι συνεργάτες του «Καλύτερα δε γίνεται», παλαιότεροι και νεότεροι, για τη δική τους εμπειρία στην εκπομπή, το κλίμα στην ομάδα και τη συνεργασία τους με τη Ναταλία Γερμανού.Παναγιώτης Ραφαηλίδης: «Είμαι έβδομη χρονιά στην εκπομπή. Χαίρομαι που δουλεύω στην τηλεόραση το Σαββατοκύριακο, γιατί μας δίνεται η δυνατότητα, το προνόμιο, να είμαστε πιο ψύχραιμοι».Ελιάνα Χρυσικοπούλου: «Νιώθω πολύ καλά, νιώθω μεγάλη ασφάλεια στην εκπομπή και εμπιστεύομαι την ομάδα και το αποτέλεσμα».Χρήστος Κούτρας: «Είμαι έξι χρόνια στην εκπομπή. Νιώθω πολύ ωραία. Στην αρχή πίστευα ότι δεν θα βγάλω ούτε μία σεζόν. Για δεύτερη δεν το είχα καν στο μυαλό μου, γιατί είναι δύσκολη δουλειά. Οπότε ήταν και μια πρόκληση αυτό και για μένα».Βλάσης Κωστούρος: «Εδώ υπάρχει μόνο καλή διάθεση και οικογενειακό κλίμα».Θοδωρής Βγενής: «Ήταν μια εύκολη αρχή, γιατί οι άνθρωποι της εκπομπής με υποδέχθηκαν με ανοιχτές αγκαλιές… να μου δώσουν τον χρόνο μου, να με ενσωματώσουν γρήγορα, ώστε να υπάρχει ένα όσο πιο δυνατό, άρτιο αποτέλεσμα».Ευάγγελος Γιαννόπουλος: «Η Ναταλία Γερμανού είναι ένας δοτικός, καλός άνθρωπος και μπορείς να μάθεις από αυτήν».Αύριο Σάββατο, η Ναταλία Γερμανού υποδέχεται τον Βασίλη Μηλιώνη, τον αγαπημένο Ηρακλή από τη σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».Την Κυριακή, καλεσμένος της εκπομπής είναι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο Νίκος από το «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια, της σειράς που αναδείχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες μυθοπλασίας των τελευταίων ετών στην ελληνική τηλεόραση.Δες ολόκληρο το ρεπορτάζ εδώ:Πηγή: tvnea.com