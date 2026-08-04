2026-08-04 10:01:51

Αλλαγές στον προγραμματισμό της νέας τηλεοπτικής σεζόν εξετάζει ο Alpha, με την επιστροφή της Ναταλίας Γερμανού και του «Καλύτερα δε γίνεται» να φαίνεται πως θα καθυστερήσει σε σχέση με τα υπόλοιπα προγράμματα του σταθμού.



Σύμφωνα με πληροφορίες της RealLife, ενώ οι καθημερινές εκπομπές του Alpha, όπως το «Super Κατερίνα» και το «Happy Day», προγραμματίζονται να κάνουν πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, διαφορετικός φαίνεται να είναι ο σχεδιασμός για τη ζώνη του Σαββατοκύριακου.



Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κανάλι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο το «Καλύτερα δε γίνεται» να επιστρέψει στον αέρα στις αρχές ή τα μέσα Οκτωβρίου, με επικρατέστερη ημερομηνία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμη η οριστική απόφαση.



Πίσω από τον συγκεκριμένο σχεδιασμό βρίσκονται κυρίως οικονομικοί λόγοι, καθώς στόχος του σταθμού είναι ο περιορισμός του συνολικού κόστους παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, η εκπομπή αναμένεται να έχει μικρότερη διάρκεια μέσα στη σεζόν, με λιγότερα επεισόδια σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και πιθανή ολοκλήρωση περίπου στα μέσα Ιουνίου του 2027.



Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα, καθώς ο Alpha συνεχίζει να διαμορφώνει το πρόγραμμα της νέας τηλεοπτικής χρονιάς και να οριστικοποιεί το χρονοδιάγραμμα των πρεμιέρων του.



Πηγή: tvnea.com



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