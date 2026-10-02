2026-10-02 19:40:40
Φωτογραφία για Στην ΕΡΤ το τελευταίο «τανγκό» του Μέσι με την εθνική Αργεντινής
Ο Λιονέλ Μέσι αναμένεται να φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Αργεντινής στο διεθνές φιλικό με το Μπενίν.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ τα ξημερώματα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου 2026, στις 02:00. Πρόκειται για το τελευταίο «τανγκό» του κορυφαίου Αργεντινού ποδοσφαιριστή με τη φανέλα της εθνικής ομάδας.

Η ΕΡΤ εξασφάλισε τα αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης. Συντονιστείτε με το αθλητικό κανάλι της ΕΡΤ για την τελευταία εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι με την εθνική Αργεντινής.

Στον σχολιασμό του αγώνα θα είναι ο Γιώργος Χαϊκάλης και ο Ιωσήφ Νικολάου.

Πηγή: tvnea.com
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