Σε μόλις 45 τμ., το διαμέρισμα καταφέρνει να χωρέσει όλες τις βασικές λειτουργίες ενός πιο άνετου σπιτιού χωρίς να δημιουργείται αίσθηση περιορισμένου χώρου. Η ανοιχτή διαμόρφωση επιτρέπει στο καθιστικό, την κουζίνα και την τραπεζαρία να λειτουργούν ως ένας ενιαίος χώρος, όπου έχει βρεθεί θέση και για μια μικρή γωνιά εργασίας, ενώ το υπνοδωμάτιο παραμένει ανεξάρτητο.

Τα μεγάλα παράθυρα και το αυξημένο ύψος ενισχύουν την αίσθηση ευρυχωρίας, ενώ οι εντοιχισμένοι αποθηκευτικοί χώροι περιορίζουν την ανάγκη για πρόσθετα ογκώδη έπιπλα. Ιδιαίτερα λειτουργικά αξιοποιείται και ο χώρος της εισόδου, όπου μια πολύ μεγάλη ντουλάπα εξασφαλίζει σημαντικό μέρος της απαραίτητης αποθήκευσης, χωρίς να επιβαρύνει τους κύριους χώρους του σπιτιού.

Εξίσου καλαίσθητη αλλά και πρακτική και η διακόσμηση. Απλές, οικονομικές επιλογές, με τα περισσότερα έπιπλα σε ανοιχτόχρωμο άβαφο ξύλο, δημιουργούν μια ενιαία φυσική αισθητική, που συμπληρώνεται από λίγα διακοσμητικά αντικείμενα, υφασμάτινα στοιχεία και φυτά. Οι γήινες απαλές αποχρώσεις, οι ξύλινες λεπτομέρειες και οι διακριτικές χρωματικές πινελιές προσθέτουν ζεστασιά, δημιουργώντας μια γενική εικόνα που αποδεικνύει ότι το αισθητικό αποτέλεσμα ενός μικρού σπιτιού εξαρτάται περισσότερο από τις κατάλληλες επιλογές και συνδυασμούς παρά από το κόστος της επίπλωσης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣhistoriskahem.se

soulouposeto

Διαβάστε επίσης:Λειτουργικότητα και αισθητική σε 41 τμSHARE