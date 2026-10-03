2026-10-03 11:06:36
Φωτογραφία για Λειτουργική αξιοποίηση και οικονομική διαμόρφωση σε 45 τ.μ.

Σε μόλις 45 τμ., το διαμέρισμα καταφέρνει να χωρέσει όλες τις βασικές λειτουργίες ενός πιο άνετου σπιτιού χωρίς να δημιουργείται αίσθηση περιορισμένου χώρου. Η ανοιχτή διαμόρφωση επιτρέπει στο καθιστικό, την κουζίνα και την τραπεζαρία να λειτουργούν ως ένας ενιαίος χώρος, όπου έχει βρεθεί θέση και για μια μικρή γωνιά εργασίας, ενώ το υπνοδωμάτιο παραμένει ανεξάρτητο.



Τα μεγάλα παράθυρα και το αυξημένο ύψος ενισχύουν την αίσθηση ευρυχωρίας, ενώ οι εντοιχισμένοι αποθηκευτικοί χώροι περιορίζουν την ανάγκη για πρόσθετα ογκώδη έπιπλα. Ιδιαίτερα λειτουργικά αξιοποιείται και ο χώρος της εισόδου, όπου μια πολύ μεγάλη ντουλάπα εξασφαλίζει σημαντικό μέρος της απαραίτητης αποθήκευσης, χωρίς να επιβαρύνει τους κύριους χώρους του σπιτιού.

Εξίσου καλαίσθητη αλλά και πρακτική και η διακόσμηση. Απλές, οικονομικές επιλογές, με τα περισσότερα έπιπλα σε ανοιχτόχρωμο άβαφο ξύλο, δημιουργούν μια ενιαία φυσική αισθητική, που συμπληρώνεται από λίγα διακοσμητικά αντικείμενα, υφασμάτινα στοιχεία και φυτά. Οι γήινες απαλές αποχρώσεις, οι ξύλινες λεπτομέρειες και οι διακριτικές χρωματικές πινελιές προσθέτουν ζεστασιά, δημιουργώντας μια γενική εικόνα που αποδεικνύει  ότι το αισθητικό αποτέλεσμα ενός μικρού σπιτιού εξαρτάται περισσότερο από τις κατάλληλες επιλογές και συνδυασμούς παρά από το κόστος της επίπλωσης.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

historiskahem.se



Διαβάστε επίσης:

Λειτουργικότητα και αισθητική σε 41 τμ

SHARE
soulouposeto
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/102026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/102026)
Τα 7 πιο εκπληκτικά ταξίδια με τρένο στην Ευρώπη, από τα Highlands μέχρι τις Άλπεις.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τα 7 πιο εκπληκτικά ταξίδια με τρένο στην Ευρώπη, από τα Highlands μέχρι τις Άλπεις.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Θεσσαλονίκη: Πώς προχωρά η αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Γκόνου - Ορόσημο ο Ιανουάριος του 2027.
Θεσσαλονίκη: Πώς προχωρά η αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Γκόνου - Ορόσημο ο Ιανουάριος του 2027.
Το Μεσογειακό στυλ στη διαμόρφωση εσωτερικών χώρων
Το Μεσογειακό στυλ στη διαμόρφωση εσωτερικών χώρων
Θεσσαλονίκη: Πώς προχωρά η αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Γκόνου - Ορόσημο ο Ιανουάριος του 2027.
Θεσσαλονίκη: Πώς προχωρά η αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Γκόνου - Ορόσημο ο Ιανουάριος του 2027.
Η γοητεία του παλιού σε μια όχι αυστηρά παραδοσιακή διαμόρφωση
Η γοητεία του παλιού σε μια όχι αυστηρά παραδοσιακή διαμόρφωση
Κλασική αρχιτεκτονική και νεανική διαμόρφωση σε 55τμ
Κλασική αρχιτεκτονική και νεανική διαμόρφωση σε 55τμ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ: Άγριος ελέφαντας προκάλεσε ζημιές στον σταθμό Welikanda και σε παράθυρο του τρένου.
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ: Άγριος ελέφαντας προκάλεσε ζημιές στον σταθμό Welikanda και σε παράθυρο του τρένου.
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Η Ευρώπη και η Κεντρική Ασία στοχεύουν σε ταχύτερο εμπόριο με συνδιασμό σιδηροδρόμους, δρόμους, λιμάνια και θαλάσσιες συνδέσεις.
Η Ευρώπη και η Κεντρική Ασία στοχεύουν σε ταχύτερο εμπόριο με συνδιασμό σιδηροδρόμους, δρόμους, λιμάνια και θαλάσσιες συνδέσεις.
Στα χέρια της Ελληνικό Μετρό οι πρώτες εκθέσεις του ΤΕΕ για 14 κτίρια για τις ρωγμές στην Κυψέλη.
Στα χέρια της Ελληνικό Μετρό οι πρώτες εκθέσεις του ΤΕΕ για 14 κτίρια για τις ρωγμές στην Κυψέλη.
Νοτιοανατολική Αγγλία: Ακυρώσεις τρένων καθώς οι οδηγοί αποχωρούν λόγω κοριών.
Νοτιοανατολική Αγγλία: Ακυρώσεις τρένων καθώς οι οδηγοί αποχωρούν λόγω κοριών.