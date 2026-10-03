2026-10-03 10:10:58
Φωτογραφία για ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ: Άγριος ελέφαντας προκάλεσε ζημιές στον σταθμό Welikanda και σε παράθυρο του τρένου.
Ένας άγριος ελέφαντας προκάλεσε ζημιά σε ένα γυάλινο παράθυρο στον σιδηροδρομικό σταθμό Welikanda χθες το βράδυ, ενώ προσπαθούσε να εισέλθει στον σταθμό αναζητώντας τροφή.Σύμφωνα με αξιωματούχους των σιδηροδρόμων, ο ελέφαντας εθεάθη να πλησιάζει τον σταθμό και να προσπαθεί να μπει από ένα παράθυρο. Έβαλε την προβοσκίδα του μέσα από τη γρίλια του παραθύρου ενώ έψαχνε για τροφή, προκαλώντας ζημιές sidirodromikanea
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