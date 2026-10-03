Η αγορά μιας νέας ηλεκτρονικής συσκευής συνοδεύεται συχνά από το άγχος της επόμενης βλάβης, καθώς η επισκευή ενός έξυπνου κινητού ή ενός υπολογιστή αποδεικνύεται πολλές φορές ασύμφορη. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανούν ετησίως σχεδόν 12 δισεκατομμύρια ευρώ για την αντικατάσταση προϊόντων που θα μπορούσαν να είχαν επιδιορθωθεί.

Η κατάσταση αυτή αλλάζει θεσμικά μέσα από την Οδηγία (ΕΕ) 2024/1799 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία υιοθετήθηκε τον Ιούνιο 2024 και θέτει ως υποχρεωτική προθεσμία προσαρμογής για όλα τα κράτη μέλη την 31η Ιουλίου 2026. Το νέο πλαίσιο θεσπίζει το πραγματικό δικαίωμα στην επισκευή, υποχρεώνοντας τους κατασκευαστές να διορθώνουν τις συσκευές με λογικό κόστος και σε εύλογο χρόνο, ακόμη και μετά τη λήξη της εγγύησης

. Παράλληλα, όπως ορίζεται στις διατάξεις του κειμένου της οδηγίας, η επιλογή της επισκευής αντί της αντικατάστασης επιβραβεύεται με αυτόματη επέκταση της νόμιμης εγγύησης κατά 12 μήνες.Επέκταση εγγύησης και υποχρεωτικά ανταλλακτικά για επτά έως δέκα έτη

Σύμφωνα με τους τροποποιημένους κανόνες της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/771 για τις πωλήσεις αγαθών, όταν μια συσκευή παρουσιάσει ελάττωμα εντός της περιόδου της νόμιμης εγγύησης, ο πωλητής οφείλει να ενημερώνει τον αγοραστή για το δικαίωμα επιλογής ανάμεσα σε διόρθωση και αντικατάσταση. Αν ο καταναλωτής επιλέξει την επισκευή, η διετής νόμιμη εγγύηση επεκτείνεται αυτόματα κατά ένα επιπλέον έτος. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη μείωση των 35 εκατομμυρίων τόνων αποβλήτων που παράγονται ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την πρόωρη απόρριψη συσκευών, όπως αποτυπώνεται στη σχετική μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για τις συσκευές που βρίσκονται εκτός εγγύησης, οι κατασκευαστές υποχρεώνονται να διατηρούν διαθέσιμα ανταλλακτικά και εργαλεία διάγνωσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τους κανόνες Οικολογικού Σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές ταμπλέτες η ελάχιστη περίοδος παροχής ανταλλακτικών ορίζεται στα επτά έτη από τη διακοπή της κυκλοφορίας του μοντέλου, ενώ σε άλλες οικιακές συσκευές φτάνει τα δέκα έτη. Οι τιμές των ανταλλακτικών και των εργαλείων πρέπει να παραμένουν σε λογικά επίπεδα, ώστε να μην καθιστούν την επισκευή οικονομικά απαγορευτική.

Απαγόρευση λογισμικών εμποδίων και στήριξη των ανεξάρτητων τεχνικών

Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια που αντιμετώπιζαν μέχρι σήμερα οι ιδιοκτήτες συσκευών ήταν οι τεχνικοί περιορισμοί που επέβαλλαν οι εταιρείες. Όπως αναφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο κείμενο της Οδηγίας 2024/1799, απαγορεύεται πλέον στους κατασκευαστές να χρησιμοποιούν συμβατικές, υλικές ή λογισμικές τεχνικές για να παρεμποδίζουν την επισκευή από ανεξάρτητα συνεργεία. Οι εταιρείες δεν μπορούν να μπλοκάρουν τη λειτουργία μιας συσκευής επειδή χρησιμοποιήθηκαν μεταχειρισμένα ανταλλακτικά ή εξαρτήματα παραγμένα από τρισδιάστατη εκτύπωση.

Παράλληλα, καταργείται η πρακτική της ψηφιακής σύζευξης εξαρτημάτων, γνωστή στη διεθνή τεχνολογική ορολογία ως serialization, κατά την οποία το λογισμικό της συσκευής αναγνωρίζει τον μοναδικό σειριακό αριθμό κάθε εξαρτήματος και αρνείται να λειτουργήσει αν αυτό αντικατασταθεί από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Αν και η ρύθμιση αυτή ανοίγει τον ανταγωνισμό, οι αναγνώστες οφείλουν να γνωρίζουν ότι η χρήση μη πιστοποιημένων ανταλλακτικών χαμηλής ποιότητας ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της συσκευής ή τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την προσεκτική επιλογή του ανεξάρτητου επισκευαστή.

Πρακτικός οδηγός δικαιωμάτων και η νέα ευρωπαϊκή πλατφόρμα

Για τη διευκόλυνση των καταναλωτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσπίζει το Ευρωπαϊκό Έντυπο Πληροφοριών Επισκευής. Πρόκειται για ένα τυποποιημένο έγγραφο που παρέχεται δωρεάν από τον τεχνικό πριν από την ανάληψη της εργασίας και περιλαμβάνει αναλυτικές λεπτομέρειες για το εκτιμώμενο κόστος, τον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης, τη διαθεσιμότητα συσκευής αντικατάστασης και τους όρους της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η προσφορά που αναγράφεται στο έγγραφο παραμένει δεσμευτική για τον επισκευαστή για τουλάχιστον 30 ημερολογιακές ημέρες, προσφέροντας στον ιδιοκτήτη τον απαραίτητο χρόνο να συγκρίνει τιμές.

Παράλληλα, έως τις 31 Ιουλίου 2027 πρόκειται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Πλατφόρμα Επισκευών, η οποία θα διατηρεί εθνικές ενότητες για κάθε κράτος μέλος. Μέσω της διαδικτυακής αυτής πύλης, οι πολίτες θα μπορούν να αναζητούν πιστοποιημένα τοπικά εργαστήρια επισκευής, πρωτοβουλίες κοινοτικής επισκευής όπως τα repair cafes, καθώς και πωλητές ανακαινισμένων συσκευών. Κατά την αξιολόγηση μιας προσφοράς επισκευής, οι καταναλωτές καλό είναι να εξετάζουν αν το κόστος υπερβαίνει το 50% της αξίας μιας αντίστοιχης μεταχειρισμένης συσκευής, σταθμίζοντας το όφελος της μονοετούς επέκτασης της εγγύησης έναντι της αγοράς ενός νεότερου μοντέλου.

Η σταδιακή ενσωμάτωση της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έως τα τέλη Ιουλίου 2026 αναμένεται να αναμορφώσει την ευρωπαϊκή αγορά τεχνολογίας. Όπως σημειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ενίσχυση της επισκευασιμότητας μειώνει την εξάρτηση από εισαγόμενες πρώτες ύλες και περιορίζει κατά 261 εκατομμύρια τόνους τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, μετατρέποντας τη συντήρηση των ηλεκτρονικών συσκευών από πολυτέλεια σε καθημερινή δικαιωματική επιλογή.

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