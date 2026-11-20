ένας πλανήτης χωρίς ...σκοτάδι

Ο φωτισμός δρόμων, κτιρίων, επιγραφών και γενικά δημόσιων αλλά και ιδιωτικών εξωτερικών χώρων είναι πλέον τόσο εκτεταμένος, ακόμη και σε μη αστικές πιο αραιοκατοικημένες περιοχές, έτσι που η νύχτα δεν συνοδεύεται σχεδόν ποτέ από το φυσικό, απόλυτο σκοτάδι. Ο τεχνητός φωτισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης ζωής, όταν όμως είναι υπερβολικός ή ακατάλληλα σχεδιασμένος, δημιουργεί ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη φωτορύπανση.

Τι είναι η φωτορύπανση

Ως φωτορύπανση ορίζεται η αλλοίωση των φυσικών συνθηκών φωτισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας, εξαιτίας της υπερβολικής ή λανθασμένης χρήσης τεχνητού φωτός.

Ο φωτισμός δρόμων, κτιρίων, κατοικιών αλλά και κοινόχρηστων και επαγγελματικών χώρων εξυπηρετεί ασφαλώς συγκεκριμένες λειτουργικές ανάγκες. Όταν όμως η έντασή του είναι μεγαλύτερη από την απαραίτητη, τα φωτιστικά δεν έχουν σωστή κατεύθυνση ή παραμένουν αναμμένα χωρίς λόγο, μέρος του φωτός καταλήγει τελικά σε σημεία όπου δεν χρειάζεται.

Το πιο άμεσο αποτέλεσμα είναι η φωτεινή άλως, η διάχυτη φωτεινότητα, που σχηματίζεται στον νυχτερινό ουρανό πάνω από τις πόλεις και περιορίζει την ορατότητα των αστεριών. Παράλληλα, ο υπερβολικά έντονος φωτισμός σε δημόσιους χώρους προκαλεί θάμβωση, οπτική αίσθηση δυσφορίας, ενώ το φως που διαχέεται ανεξέλεγκτα φτάνει συχνά επίσης ενοχλητικά και άσκοπα σε γειτονικά κτίρια, κήπους ή και στο εσωτερικό κατοικιών.

Η σημαντικότερη όμως συνέπεια της φωτορύπανσης δεν είναι η αλλοίωση της εικόνας του νυχτερινού ουρανού. Είναι ότι μεταβάλλεται η φυσική εναλλαγή φωτός και σκοταδιού, από την οποία εξαρτώνται οι βιολογικοί ρυθμοί και πολλές δραστηριότητες πλήθους ζωντανών οργανισμών.

Οι επιπτώσεις στο νυχτερινό περιβάλλον

Για πολλά είδη ζώων, το σκοτάδι αποτελεί απαραίτητη συνθήκη για την αναζήτηση τροφής, τη μετακίνηση και την αναπαραγωγή τους. Η παρουσία τεχνητού φωτισμού διαφοροποιεί τη συμπεριφορά τους, ακόμη και όταν δεν υπάρχει άμεση επαφή με τη φωτεινή πηγή.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των νυχτόβιων εντόμων. Πολλά προσελκύονται από τα τεχνητά φώτα και συγκεντρώνονται γύρω τους, διακόπτοντας τις φυσικές δραστηριότητές τους. Η διατάραξη αυτή επηρεάζει και τα φυτά που εξαρτώνται από τη νυχτερινή επικονίαση.







Σε σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ελβετία και δημοσιεύτηκε το 2017 στο επιστημονικό περιοδικό Nature, διαπιστώθηκε ότι στις πειραματικά φωτισμένες περιοχές οι νυχτερινές επισκέψεις επικονιαστών στα άνθη ήταν 62% λιγότερες σε σύγκριση με τις σκοτεινές περιοχές. Σε ένα από τα φυτικά είδη που εξετάστηκαν, ο σχηματισμός καρπών μειώθηκε επίσης κατά 13%.



Ο τεχνητός φωτισμός στις ακτές επηρεάζει σημαντικά και τις θαλάσσιες χελώνες. Τα νεογέννητα χελωνάκια προσανατολίζονται φυσιολογικά προς τον φωτεινότερο θαλάσσιο ορίζοντα για να φτάσουν στο νερό. Τα έντονα φώτα από δρόμους, ξενοδοχεία και άλλα παραθαλάσσια κτίρια τα αποπροσανατολίζουν, οδηγώντας τα συχνά προς τη στεριά, όπου κινδυνεύουν από εξάντληση και θηρευτές.

Επιπτώσεις παρατηρούνται και στα πουλιά που μεταναστεύουν τη νύχτα. Ο έντονος φωτισμός μπορεί να προκαλέσει αποπροσανατολισμό, αυξάνοντας τον κίνδυνο σύγκρουσης με φωτισμένα κτίρια και άλλες κατασκευές. Οι νυχτερίδες, από την άλλη πλευρά, δεν αντιδρούν όλες με τον ίδιο τρόπο. Ορισμένα είδη αποφεύγουν τις φωτισμένες περιοχές, ενώ άλλα συγκεντρώνονται κοντά στα φώτα για να κυνηγήσουν έντομα. Και στις δύο περιπτώσεις επηρεάζονται οι φυσικές διαδρομές και οι συνήθειες αναζήτησης τροφής.







Ο τεχνητός φωτισμός επηρεάζει επίσης σημαντικά και τα φυτά. Η διάρκεια της ημέρας και της νύχτας αποτελεί σημαντικό φυσικό ερέθισμα για την ανάπτυξή τους και, ανάλογα με το είδος, συνδέεται με διαδικασίες όπως η ανθοφορία και οι εποχικές μεταβολές τους. Η παρατεταμένη έκθεση σε φως κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να διαταράξει αυτούς τους μηχανισμούς.

Στον άνθρωπο, η έκθεση σε τεχνητό φως τις νυχτερινές ώρες μπορεί να επηρεάσει το βιολογικό ρολόι και τον κύκλο ύπνου και εγρήγορσης, ιδιαίτερα όταν το φως είναι έντονο και περιέχει μεγάλο ποσοστό μπλε ακτινοβολίας.





Κατάλληλος φωτισμός δεν σημαίνει λιγότερο φως

Η αντιμετώπιση της φωτορύπανσης δεν σημαίνει ασφαλώς να μείνουν χωρίς φωτισμό οι δρόμοι, οι δημόσιοι χώροι ή οι κατοικίες. Στόχος είναι να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ορατότητα, αλλά χωρίς υπερβολική ένταση και άσκοπη διάχυση φωτός.

Η διεθνής οργάνωση DarkSky International, σε συνεργασία με την Illuminating Engineering Society, έχει διατυπώσει πέντε βασικές αρχές υπεύθυνου εξωτερικού φωτισμού:

Φωτισμός μόνο όπου είναι αναγκαίος. Κάθε φωτεινή πηγή πρέπει να εξυπηρετεί συγκεκριμένη ανάγκη και όχι να χρησιμοποιείται απλώς επειδή υπάρχει η δυνατότητα. Σωστή κατεύθυνση. Το φως θα πρέπει να κατευθύνεται στις επιφάνειες που χρειάζονται φωτισμό, χωρίς να διαχέεται προς τον ουρανό ή σε γειτονικές περιοχές. Κατάλληλη ένταση. Ο φωτισμός χρειάζεται να είναι επαρκής, όχι υπερβολικός. Η πολύ μεγάλη φωτεινότητα είναι ενοχλητική και αντί να διευκολύνει τελικά δυσχεραίνει την όραση.Έλεγχος της διάρκειας λειτουργίας. Χρονοδιακόπτες, αισθητήρες κίνησης και συστήματα ρύθμισης της έντασης επιτρέπουν τη χρήση του φωτισμού αποκλειστικά τις ώρες που είναι πραγματικά απαραίτητος. Επιλογή θερμότερων αποχρώσεων. Θα πρέπει να προτιμώνται φωτεινές πηγές με περιορισμένη εκπομπή μπλε φωτός. Ο θερμός λευκός φωτισμός, με θερμοκρασία χρώματος έως 3.000 Kelvin, είναι μια κατάλληλη επιλογή, ενώ σε ορισμένες εφαρμογές ενδείκνυνται ακόμη θερμότερες ή πορτοκαλί αποχρώσεις. Η θερμοκρασία χρώματος, πάντως, δεν αρκεί από μόνη της για να εξασφαλίσει σωστό φωτισμό, αν και η ένταση αλλά και η κατεύθυνση του φωτός δεν είναι η κατάλληλες.

Οι αρχές αυτές μπορούν να εφαρμοστούν και στον εξωτερικό φωτισμό μιας κατοικίας. Αντί για έναν ισχυρό προβολέα που φωτίζει ολόκληρη την πρόσοψη ή την αυλή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικρότερα, κατάλληλα τοποθετημένα φωτιστικά στις εισόδους, τα σκαλοπάτια και τις βασικές διαδρομές. Με τον σωστό προσανατολισμό και τη χρήση αισθητήρων κίνησης, εξασφαλίζεται η απαραίτητη ορατότητα χωρίς να φωτίζεται διαρκώς ολόκληρος ο χώρος.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η χρήση λαμπτήρων LED. Παρότι προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με λάμπες παλαιότερης τεχνολογίας, δεν περιορίζουν αυτόματα τη φωτορύπανση. Ένας ιδιαίτερα ισχυρός προβολέας LED που φωτίζει ανεξέλεγκτα μια μεγάλη περιοχή εξακολουθεί να επιβαρύνει το νυχτερινό περιβάλλον, ακόμη κι αν καταναλώνει λιγότερο ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο περιορισμός της φωτορύπανσης είναι κυρίως ζήτημα σωστού σχεδιασμού και συνετής χρήσης του φωτισμού. Με κατάλληλες επιλογές μπορούμε να εξασφαλίζουμε την ορατότητα που χρειαζόμαστε, προστατεύοντας παράλληλα το φυσικό σκοτάδι, που αποτελεί εξίσου με το φως σημαντικό μέρος του περιβάλλοντος.

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Επιμέλεια - Κείμενο: soulouposeto.grΠηγές στοιχείων: EEA · Ευρωπαϊκή Επιτροπή · Knop et al. (2017), Nature · DarkSky International · Bożejko et al. (2023)Φωτογραφίες: AI · DarkSky International