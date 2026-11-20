2026-11-20 08:48:48

Το ECDC, με αφορμή τη χθεσινή Ευρωπαϊκή Ημέρα ευαισθητοποίησης για τα αντιβιοτικά, προειδοποιεί για την επιδείνωση της μικροβιακής αντοχής σε Ελλάδα και Ευρώπη και ζητά ενίσχυση της πρόληψης και της επιτήρησης



Ανησυχητική απόκλιση από τους στόχους του 2030 σε σχέση με τη μικροβιακή αντοχή και την κατανάλωση αντιβιοτικών καταγράφει η Ελλάδα, ενώ και η Ευρώπη παραμένει πίσω στο πεδίο αυτό, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) που δημοσιεύτηκαν με αφορμή τη χθεσινή (18 Νοεμβρίου) Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης στα αντιβιοτικά.



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