«Στα τέλη Σεπτεμβρίου δημοσιεύθηκε online στο CHEST, ένα από τα πλέον έγκυρα περιοδικά της πνευμονολογίας και της εντατικής ιατρικής, η μελέτη OPTIM (Optimizing Pharmacist Team-Integration for ICU Patient Management) των Smith, Sikora και συνεργατών¹. Πρόκειται, όπως σημειώνουν οι ίδιοι οι συγγραφείς, για τη μεγαλύτερη μελέτη που έχει γίνει μέχρι σήμερα για τη στελέχωση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας με φαρμακοποιούς. Το ερώτημά της είναι απλό στη διατύπωση και άβολο στην απάντηση: έχει σημασία για την επιβίωση του βαρέως πάσχοντος πόσους ασθενείς «τρέχει» ο φαρμακοποιός της ΜΕΘ, και αν τον βλέπει κάθε μέρα;

Η σύντομη απάντηση είναι ναι. Η μακρύτερη είναι το αντικείμενο αυτού του άρθρου.»

Με αυτόν τον πρόλογο, ο Διαμαντής Κλημεντίδης, Κλινικός φαρμακοποιός (MPharm, MClinPharm, MSc) μας επικοινωνεί και μας αναλύει τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής, μας δίνει τις αντιστοιχήσεις με τα ελληνικά δεδομένα -οι οποίες είναι αποκαρδιωτικές- και μας εισάγει με στοιχεία και υπευθυνότητα στην αποδεδειγμένη πλέον πραγματικότητα της αξίας της συμμετοχής του Φαρμακοποιού στα νοσοκομεία, ακόμα και στις μονάδες εντατικής θεραπείας!

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Η μεγαλύτερη μελέτη που έγινε ποτέ για τους φαρμακοποιούς στις ΜΕΘ βρήκε ότι μία ημέρα χωρίς φαρμακοποιό να διαχειρίζεται τη φαρμακοθεραπεία του ασθενούς συνοδεύεται από 20% υψηλότερες σχετικές πιθανότητες να μη βγει ζωντανός από το νοσοκομείο. Μία ημέρα.Διαβάστε όλο το άρθρο όπως δημοσιεύθηκε στη σελίδα clinicalpharmacist.gr του γνωστού κι έγκριτου συναδέλφου, τον οποίο ευχαριστούμε για την άδεια αναδημοσίευσης!!Διάβασε περισσότερα »