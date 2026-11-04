2026-11-04 00:31:03
Φωτογραφία για Αντιβιοτικά: Ένας στους τρεις ασθενείς λέει ψέματα για να εξασφαλίσει μία συνταγή
Απρόσμενα ευρήματα από μελέτη σε σχεδόν 1.000 εθελοντές. Γιατί επινοούν συμπτώματα ή υπερβάλλουν για την υγεία τους.

Σχεδόν ένας στους τρεις ενήλικες υπερβάλλουν ή επινοούν συμπτώματα για να εξασφαλίσουν την ιατρική συνταγή για τα αντιβιοτικά που θέλουν οπωσδήποτε να πάρουν, σύμφωνα με μία νέα μελέτη.

Η συνταγή μπορεί να προορίζεται για τους ίδιους ή για τα παιδιά τους. Ο κύριος λόγος, όμως, που την επιθυμούν διακαώς είναι ο ίδιος: πιστεύουν ακράδαντα ότι δίχως «αντιβίωση» δεν θα γίνουν καλά. Κι ας έχουν στην πραγματικότητα ιώσεις που εξ ορισμού δεν ανταποκρίνονται στα αντιβιοτικά.

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